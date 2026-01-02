Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

Hasta ahora, se creía que gran parte de los ataques cardíacos que sufrían las mujeres eran provocados por aterotrombosis, es decir, cuando las arterias se llenan de grasa y colesterol y forman un coágulo.

No obstante, un reciente estudio científico publicado en el Journal of the American College of Cardiology muestra que, la aterotrombosis sí estuvo detrás de un 50% de los casos, la otra mitad tuvo otras causas que han sido subestimadas todo este tiempo.

Para llegar a este resultado, un equipo de científicos de la Clínica Mayo analizó los datos de un total de 1.474 infartos de miocardio que tuvieron personas (hombres y mujeres) de 65 años o menos en Minnesota, Estados Unidos.

Cuando identificaron la causa principal de cada infarto, se dieron cuenta de que la mitad de ellos tenía causas distintas a las arterias tapadas de colesterol . En cambio, esto fue lo que encontraron.

La causa de la mitad de los infartos en mujeres

En primer lugar, los resultados de los hombres respondieron al conocimiento tradicional: el 75% de los ataques cardíacos en pacientes masculinos fueron provocados por la tapadura de arterias con colesterol.

Sin embargo, cuando analizaron los datos de las mujeres, los científicos se llevaron una gran sorpresa: la aterotrombosis provocó solo el 47% de los casos. Es decir, menos de la mitad de lo que se creía anteriormente.

El 34% de los infartos en mujeres fueron atribuidos a infartos de miocardios secundarios por desajuste oferta/demanda (SSDM) . Esto sucede cuando el corazón no recibe el oxígeno suficiente en relación con lo que necesita en ese momento.

Usualmente es causado cuando la mujer tiene anemia, una infección u otros factores que estresan al cuerpo.

“En mujeres de 45 años o menos, la SSDM fue la causa más común. Y las causas coronarias no aterotrombóticas (SCAD, embolia, espasmo y MINOCA-indefinido) fueron colectivamente tan comunes como la aterotrombosis”, escribieron los investigadores en el estudio.

Es decir, el 50% de los infartos que sufren mujeres jóvenes suelen ser por: SSDM, SCAD, embolia, espasmo y MINOCA .

El SCAD, una disección coronaria espontánea, ocurre cuando una capa de la arteria coronaria se rompe internamente y forma una especie de bolsillo que obstaculiza el paso de la sangre.

Por su parte, la embolia coronaria es un coágulo que se forma en otra parte del cuerpo y viaja hasta una arteria coronaria donde se queda atrapado y provoca un infarto.

El espasmo es cuando la arteria coronaria se contrae bruscamente y reduce el flujo de sangre al corazón y, finalmente, MINOCA es un infarto al miocardio con arterias coronarias no obstructivas, cuya causa se desconoce.

Por qué es importante el resultado de este estudio científico

Los investigadores del estudio aseguraron que este hallazgo puede cambiar el modo en que se diagnostican y tratan los ataques cardíacos en adultos jóvenes, especialmente en las mujeres.

Claire Raphael, Ph.D, cardióloga de Mayo Clinic y primera autora del estudio aseguró que “esta investigación destaca las causas de los ataques cardíacos que históricamente han sido poco reconocidas, especialmente en las mujeres”.

“Cuando se malinterpreta la causa raíz de un ataque cardíaco, puede resultar en tratamientos menos eficaces o incluso perjudiciales”.