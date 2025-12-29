SUSCRÍBETE POR $1100
    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Sabes que la menopausia puede causar sofocos. Pero ¿sabías que también puede provocar sequedad bucal, palpitaciones o infecciones urinarias recurrentes?

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Muchas veces, la menopausia es tratada como un tema secundario, asociado únicamente al fin de la etapa reproductiva y reducido a solo un puñado de síntomas que “se van a pasar” con el tiempo. Sin embargo, la evidencia científica muestra que es más que eso: es una transición biológica compleja e importante, que cambia notoriamente el cuerpo y la salud de las mujeres.

    Alrededor de los 45 y los 55 años, la producción de estrógeno y progesterona se reduce, y comienzan a aparecer alteraciones en el funcionamiento normal del cuerpo.

    Actualmente, solo algunas señales o síntomas de la menopausia reciben atención médica, pero una larga lista suele ser normalizada, y las molestias son soportadas por millones de mujeres en el mundo.

    Para conocer todo lo que pasa en el cuerpo de una mujer que atraviesa la menopausia, un artículo del New York Times consultó a un grupo de doctoras, psiquiátricas y psicólogas y reunió los 6 cambios más notorios (algunos desconocidos) en la salud femenina.

    Ojo: no todas las mujeres experimentan lo mismo, y no todos los síntomas son únicamente provocados por la menopausia. Se sugiere visitar a un profesional de la salud para confirmarlo.

    1. El cerebro

    Según las especialistas, una gran parte de los síntomas de la menopausia empiezan en el cerebro.

    Por ejemplo, los sofocos ocurren porque el estrógeno, que ayuda a las neuronas del cerebro que regulan la temperatura corporal, comienza a bajar. Incluso, estas neuronas pueden reaccionar de forma “exagerada”.

    Además, esta sensación repentina de calor suele provocar insomnio en las mujeres. Sin poder dormir bien, es común que se vea afectada la atención y procesamiento cognitivo, y comiencen a experimentar una especie de “niebla mental”.

    La depresión, ansiedad e irritabilidad también son comunes en la menopausia, aunque falta investigación para comprender por qué aumentan en este proceso.

    2. Boca y garganta

    La caída de los niveles de estrógeno también afecta la humedad en el cuerpo: no solo en el órgano reproductor, sino también en la boca.

    Por esto, es común que las mujeres sientan sequedad y falta de saliva, incluso después de la menopausia. Esto puede también traer cambios en el sentido del gusto y afectar la salud bucal.

    Por otra parte, pueden presentarse cambios vocales, como una voz más ronca o grave.

    También es común que las mujeres aumenten de peso y pierdan masa muscular. La ciencia observa con frecuencia un aumento de grasa en el cuello y pérdida de tono muscular en la lengua (por esto, también pueden experimentar apnea del sueño).

    3. El corazón

    El estrógeno suele reducir el colesterol alto y hacer que las arterias sean más elásticas. Por esto, durante la menopausia, aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y presión arterial alta.

    Esto también hace que las mujeres puedan sentir palpitaciones (latidos del corazón acelerados o irregulares). Aunque siempre es mejor hacerse una revisión para descartar otros trastornos.

    Las especialistas también agregaron a este punto el dolor de cabeza: cuando los vasos sanguíneos pierden elasticidad y aumenta la presión arterial, puede provocar cefaleas en las mujeres.

    4. El metabolismo

    Entre 2 y 4.5 kilos pueden subir las mujeres que están pasando por la menopausia. Aunque el aumento de peso es propio de esta etapa, no suele ser tan considerable.

    Eso sí, las expertas aseguran que muchas mujeres comienzan a acumular más grasa en el abdomen y menos en las caderas y los muslos.

    El alza del peso puede estar relacionado con la falta de sueño, pero también con la resistencia a la insulina, algo también común en el proceso.

    5. Genitales y tracto urinario

    Durante la menopausia, los cambios hormonales y vasculares pueden provocar infecciones, molestias vaginales y cambios sexuales.

    Como se mencionó anteriormente, la sequedad vaginal es una molestia que pueden sentir las mujeres gracias a la pérdida de estrógeno. Esta hormona suele hidratar los tejidos y, cuando baja, provoca menos lubricación y hasta irritación.

    Es por ello que actividades cotidianas (sentarse o caminar) y relaciones sexuales suelen provocar dolor en muchas mujeres.

    Además, la menopausia suele acompañarse con una baja libido.

    Las expertas explicaron que tanto el tejido vaginal como el microbioma cambian durante esta etapa: la vagina se vuelve menos ácida y pierden glucógeno y bacterias beneficiosas (lactobacilos).

    6. Huesos y músculos

    El estrógeno es una hormona fundamental en la regeneración de huesos en el cuerpo: por esto, la menopausia marca un antes y después en la vida de las mujeres, pues la degradación ósea comienza a ser más importante.

    Las doctoras aseguran que algunas mujeres pueden perder hasta el 15% o más de su densidad ósea.

    Además, los estudios recientes muestran que el dolor articular y corporal también es común, aunque todavía no se comprende del todo por qué sucede.

    MenopausiaSíntomas menopausiaMenopausia síntomasMujeresSaludSalud femeninaSofocosSeñales menopausiaCómo la menopausia cambia el cuerpoMujerSequedadDolor de cuerpo

