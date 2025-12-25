SUSCRÍBETE POR $1100
    Qué es la gota y por qué están aumentando los casos alrededor del mundo

    La afección generar ataques repentinos de dolor, hinchazón, enrojecimiento y sensibilidad en una o más articulaciones, usualmente en el dedo gordo del pie. Una revisión alerta que en 2020 se registraron 55,8 millones de casos en todo el mundo, lo que refleja un aumento del 22,5% desde 1990.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué es la gota y por qué están aumentando los casos alrededor del mundo. Foto: archivo / referencial.

    Una investigación publicada a finales de 2024 en la revista académica The Lancet Rheumatology alertó que los casos de gota, un tipo de artritis, han aumentado significativamente a nivel global.

    De acuerdo a la revisión, en 2020 se registraron 55,8 millones de personas con este diagnóstico en todo el mundo, lo que refleja un aumento del 22,5% desde 1990.

    La prevalencia de la gota ese último año fue más de tres veces mayor en hombres que en mujeres y aumentó con la edad, según los investigadores.

    Los especialistas presumen que, mundialmente, el número total de casos prevalentes alcanzará los 95,8 millones en 2050.

    “Nuestro modelo de pronóstico estima que el número de personas con gota aumentará en más del 70 % entre 2020 y 2050, principalmente debido al crecimiento y el envejecimiento poblacional”, escribieron los autores.

    Y agregaron: “Dada la asociación entre la discapacidad por gota y un IMC (Índice de Masa Corporal) elevado, se requieren modificaciones en la dieta y el estilo de vida centradas en la reducción del peso corporal a nivel poblacional para reducir la carga de la gota, así como el acceso a intervenciones para prevenir y controlar los brotes”.

    Qué es la gota y por qué están aumentando los casos alrededor del mundo. Foto: archivo / referencial.

    Qué es la gota y cuáles son sus síntomas

    Un artículo de la Clínica Mayo describe la gota como “una forma común y compleja de artritis que puede afectar a cualquier persona”.

    “Se caracteriza por ataques repentinos y graves de dolor, hinchazón, enrojecimiento y sensibilidad en una o más articulaciones, a menudo en el dedo gordo del pie”.

    Los especialistas de la citada clínica explican que los ataques de gota pueden ocurrir de manera repentina. Incluso, pueden hacer que los pacientes se despierten en medio de la noche, “con la sensación de que el dedo gordo del pie está en llamas”.

    “La articulación afectada está caliente, hinchada y tan sensible que hasta el peso de la sábana puede parecer intolerable. Los síntomas de la gota pueden aparecer y desaparecer”, afirman.

    Sin embargo, agregan, hay formas de controlar los signos y prevenir los brotes.

    La plataforma gestionada por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, MedlinePlus, detalla que la gota “es causada por tener un nivel de ácido úrico superior a lo normal en el cuerpo”.

    Lo anterior puede ocurrir si el cuerpo produce demasiado ácido úrico o si tiene dificultad para deshacerse de este.

    “Cuando se acumula demasiado ácido úrico en el líquido alrededor de las articulaciones (líquido sinovial), se forman cristales de ácido úrico. Estos cristales hacen que la articulación se inflame, causando dolor, hinchazón y elevación de la temperatura en el área”.

    De acuerdo a MedlinePlus, se desconoce la causa exacta de la gota. No obstante, se presume que puede ser hereditaria.

    Es más frecuente en hombres, mujeres posmenopáusicas y personas que beben alcohol. Asimismo, se vuelve más común a medida que las personas envejecen.

    También se puede presentar en personas con diabetes, enfermedad renal, obesidad, anemia drepanocítica y otras anemias, y leucemia y otros cánceres de la sangre.

    De la misma manera, puede presentarse después de tomar medicamentos que interfieran con la eliminación del ácido úrico del cuerpo.

    La Clínica Mayo detalla que, entre los factores que pueden aumentar el nivel de ácido úrico en el cuerpo, se encuentra llevar una alimentación compuesta principalmente de carne roja y mariscos, así como de bebidas endulzadas con azúcar de fruta y bebidas alcohólicas, en especial la cerveza.

    El sobrepeso, ciertos medicamentos y los antecedentes familiares de gota también pueden incrementar el riesgo de sufrir este padecimiento, además de la presión arterial alta sin tratar, afecciones crónicas como la diabetes y la obesidad, el síndrome metabólico, y las enfermedades renales y cardíacas.

    En ciertos casos, el haber tenido una cirugía o un traumatismo reciente puede desencadenar un ataque de gota.

    Qué es la gota y por qué están aumentando los casos alrededor del mundo. Foto: archivo / referencial.

    Cómo prevenir los ataques de gota y cuándo se debe consultar con un médico

    Los especialistas de MedlinePlus aseguran que los cambios en la dieta y en el estilo de vida pueden ayudar a prevenir los ataques de gota.

    Entre sus recomendaciones se encuentra disminuir el consumo de alcohol, especialmente de cerveza; controlar el peso; hacer actividad física a diario; reducir el consumo de carnes rojas y bebidas azucaradas; y preferir alimentos saludables como productos lácteos, verduras, nueces, legumbres, frutas (las menos azucaradas) y granos integrales.

    Para tratar esta afección en los pacientes, los médicos podrían recurrir a medicamentos.

    Desde la Clínica Mayo sugieren consultar con un médico si se presentan dolores intensos y repentinos en una articulación.

    “Dejar la gota sin tratar puede hacer que empeore el dolor y el daño de la articulación. Busca atención médica de inmediato si tienes fiebre y si una articulación está caliente e inflamada, ya que puede ser un signo de infección”.

    Asimismo, desde MedlinePlus sugieren consultar a un médico si se presentan síntomas de esta afección o si se desarrollan tofos, es decir, depósitos de cristales de uratos debajo de la piel en nódulos.

    Cabe destacar que si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable acudir a un especialista para evaluar tu caso particular y las mejores formas de abordarlo.

    Lee también:

    Más sobre:SaludGotaMedicinaArtritisEnfermedadesSíntomasDiagnósticoEnfermedadDolorAlimentaciónDiabetesObesidadNutriciónLa Tercera

