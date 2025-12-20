Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio. Foto: archivo.

Un estudio publicado a finales de noviembre en la revista académica The Lancet alerta que el número de adultos con enfermedad renal crónica está aumentando.

Según los investigadores, fue la novena causa principal de muerte a nivel mundial en 2023 , frente a la vigésimo séptima causa principal en 1990.

Los autores estiman que alrededor del 14% de los adultos de 20 años o más (788 millones de personas) padecían enfermedad renal crónica en 2023, frente a cerca del 12% en 1990.

De acuerdo a los investigadores, este incremento refleja el envejecimiento de la población mundial, así como el aumento de factores de riesgo comunes .

Entre estos se encuentran la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad.

De la misma manera, podría reflejar una mayor concientización y diagnóstico de la enfermedad , según los autores.

Los países con el mayor número de personas de 20 años o más con enfermedad renal crónica en 2023, según el estudio, fueron China e India, con 152 millones y 138 millones, respectivamente.

Otros como Estados Unidos, Indonesia, Japón, Brasil, Rusia, México, Nigeria, Pakistán, Bangladesh, Irán, Filipinas, Vietnam, Tailandia y Turquía presentaron individualmente más de 10 millones de adultos con la enfermedad.

Qué es la enfermedad renal crónica y cuáles son los síntomas

La enfermedad renal crónica es la pérdida de la función de los riñones con el tiempo , explica un artículo de MedlinePlus, plataforma gestionada por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

El principal trabajo de estos órganos es eliminar los desechos y el exceso de agua del cuerpo.

La enfermedad empeora progresivamente durante meses o años y es posible que las personas que la padecen no noten signos en las etapas iniciales .

“La pérdida de la función puede ser tan lenta que usted no presentará síntomas hasta que los riñones casi hayan dejado de trabajar”, alerta MedlinePlus.

La etapa final de la enfermedad se conoce como enfermedad renal terminal . En esta, los riñones ya no tienen la capacidad para eliminar suficientes desechos y el exceso de líquido del organismo.

Los pacientes en esta situación podrían necesitar de una diálisis o un trasplante de riñón, según la citada plataforma especializada.

Entre las causas más comunes de la enfermedad renal crónica se encuentran la diabetes y la presión arterial alta .

Los primeros síntomas pueden incluir: falta de apetito, sensación de malestar general y fatiga, dolores de cabeza, picazón y resequedad en la piel, náuseas y pérdida de peso inesperada.

Cuando la función renal ya empeora, los signos pueden incluir: piel anormalmente oscura o clara, dolor de huesos, somnolencia o problemas para concentrarse o pensar, entumecimiento en las manos y los pies, fasciculaciones musculares o calambres, mal aliento, susceptibilidad a hematomas o sangre en las heces, sed excesiva, hipo frecuente, problemas con la actividad sexual, detención de los períodos menstruales, dificultad para respirar, problemas de sueño, hinchazón en manos y pies, y vómitos.

La profesora adjunta de medicina en la Universidad de California en San Francisco, Teresa Chen, quien no participó en el reciente estudio, explicó al New York Times que, si no se trata, la enfermedad puede progresar más rápidamente a insuficiencia renal .

La expresidenta de la Sociedad Americana de Nefrología y catedrática en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, Susan Quaggin, quien no participó en el estudio, declaró al citado periódico que pese a los efectos de la enfermedad, la mayoría de los pacientes no morirán a causa de esta .

Más bien, tienen mayor probabilidad de fallecer por complicaciones cardiovasculares como un ataque cardíaco, un derrame cerebral o una insuficiencia cardíaca .

Explicó que aquello se debe a que la enfermedad amplifica los procesos que conducen a enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, los pacientes tienen un mayor riesgo de sufrir hipertensión arterial.

Las especialistas consultadas por el Times sugirieron que los pacientes con diabetes, hipertensión arterial y otros factores de riesgo se sometan a pruebas de detección mediante análisis de sangre y orina.

En este sentido, Quaggin enfatizó que el diagnóstico temprano es clave para prevenir las consecuencias asociadas a la enfermedad .

Cabe recordar que si tienes dudas relacionadas a tu salud, siempre es recomendable acudir a especialistas para revisar tu caso y las mejores formas de abordarlo.