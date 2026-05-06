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    Ministra de la Mujer asegura que recorte del 3% a la cartera no contempla despidos ni afectará ejecución de programas

    Según detalló la ministra Judith Marín, el recorte del 3% se realizará mediante “ajustes en saldos no ejecutados en los meses de enero, febrero y marzo”.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    JUDITH MARIN FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, explicó esta jornada cómo realizará en su cartera el recorte presupuestario del 3% instruido por Hacienda, considerando que en otros ministerios, como Salud por ejemplo, han alcanzado acuerdos para disminuir el recorte.

    Consultada en Radio ADN sobre esta materia, la secretaria de Estado señaló que este recorte presupuestario “va de la mano de ajustes y no recortes en nuestro caso”.

    Así, detalló, realizarán el reajuste del 3% “en ajustes en saldos no ejecutados en los meses de enero, febrero y marzo”.

    “Eso quiere decir, de convenios que no se concretaron. Son ajustes marginales en la ejecución de nuestros programas”, sostuvo.

    Sumado a esto, indicó, también realizarán un ajuste en la Fundación Prodemu, “que es de público conocimiento que tiene un déficit y un problema de estructura”. Sin embargo, sostuvo, estos reajustes “en ningún caso afecta nuestra ejecución programática”.

    Es decir, sostuvo la titular de Mujer, este reajuste no implica despidos.

    El detalle de estos reajustes, añadió, los dará a conocer cuando el decreto esté tomado de razón, “pero no contempla ningún recorte, ninguna modificación a la ejecución de nuestros programas, porque nuestro compromiso se mantiene con las mujeres”.

    Consultada por otra parte sobre los otros proyectos que tienen que ver con la cartera, como son el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que fue aprobado en general en marzo en el Congreso, la ministra sostuvo que los ejes que ha definido para su cartera están centrados el empleo y en la seguridad de las mujeres.

    “Porque estas son dificultades, problemas que aquejan a las mujeres", señaló.

    Sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en tanto, apuntó a que es “el parlamento es quien tiene la votación para ese tipo de proyecto de ley".

    “Hay discusiones que en nuestro país ya se dieron y nosotros también lo entendemos, hay temas que Chile ya discutió, que Chile ya votó y que ya zanjó como ley, pero también hay otras que están en discusión en el parlamento y serán los parlamentarios quienes van a determinar si va en la línea o no va en la línea de lo que ellos busquen”, sostuvo.

    Por otra parte, en cuanto al proyecto de Sala Cuna Universal, Marín indicó que tienen un plazo extendido hasta el 15 de junio para presentar indicaciones desdeel Ejecutivo para que luego continúen los trámites en las respectivas cámaras y así avanzar en la iniciativa.

    Más sobre:NacionalMinisterio de la Mujer y Equidad de GéneroJudith MarínHaciendaRecortePresupuesto

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