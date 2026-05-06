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    Dólar registra fuerte caída y rompe la barrera de los $ 900

    Las expectativas en un pronto acuerdo entre Estados Unidos e Irán han generado una caída en el precio del dólar, que a su vez se alinea con positivos resultados para el cobre, principal soporte del peso chileno.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Dólar anota fuerte baja en Chile y el mundo. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El dólar arranca el día con un fuerte retroceso y rompe el umbral de los $ 900 en una jornada de alzas generalizadas en las bolsas mundiales y el derrumbe del precio del petróleo debido a las expectativas de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

    La divisa estadounidense experimenta un retroceso de $ 1,4% y llegó a situarse en zona de $ 893, pero la baja iba perdiendo fuerza y el tipo de cambio empezaba a acercarse a los $ 900.

    La posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán podría normalizar el flujo a través del estrecho de Ormuz. Esto se interpretaría como un aumento en la oferta del petróleo, lo que a su vez ha generado una caída en su precio de hasta el 10%.

    Cobre supera los US$6 la libra.

    A esto se le suma el impulso que ha percibido el cobre durante la jornada. El metal rojo alcanzó los US$6,05 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, un alza del 2,94%.

    Con respecto a los futuros del cobre, a tres meses se proyectan en US$ 6,16 la libra, un alza de 2,9%.

    Diego Montalbetti, Analista de Mercados de Capitaria, explica que “este cambio de expectativas impulsa a los activos de riesgo y a los metales, mientras debilita al dólar. Las bolsas globales operan al alza y los inversionistas comienzan a descontar un escenario de menor presión inflacionaria en el corto plazo, favoreciendo monedas emergentes como el peso chileno”.

    Igacio Mieres, head of research de la app de inversiones XTB, espera que “durante la jornada el tipo de cambio se mantenga altamente sensible a los titulares geopolíticos y a la evolución del cobre, con un rango estimado de fluctuación entre $887 y $898″.

    En desarrollo...

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