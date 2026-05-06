¿Es la lista definitiva? El video viral que revela a los nominados de la selección de Colombia para el Mundial 2026

A poco más de un mes del inicio del Mundial de Norteamérica 2026 la selección de Colombia comienza a mentalizarse en el que será su debut contra Uzbekistán en el estadio Azteca en Ciudad de México.

Así, en los próximos días se espera que el técnico Néstor Lorenzo entregue el listado definitivo de jugadores que estarán presentes en la competencia, donde hay nombres que se han repetido en varios encuentros amistosos, dando cuenta de que existe una base clara.

Claro que esta nómina podría haberse filtrado con bastante antelación. El lunes comenzó a circular un comercial de uno de los auspiciadores de la selección colombiana en el que las madres de varios jugadores y del propio DT envían un mensaje emotivo de apoyo hacia sus hijos pensando en la Copa del Mundo.

En la publicidad aparecen fotografías de 13 de los integrantes de la selección cuando eran niños, además de los testimonios de sus progenitoras. Uno de los detalles que llamó la atención es que en medio de los mensajes aparece el listado de los nombres de ellas, acompañados por los del jugador. Y al hacer el conteo, aparecen los 26 futbolistas que permite la FIFA para inscribir en el Mundial.

Y aunque la analogía ya es muy obvia, sabrás que estamos hablando de…



Álvaro Montero - Camilo Vagas - Daniel Muñoz - David Ospina - Dávinson Sánchez - Déiver Machado - Jhon Lucumí - Johan Mojica - Juan David Cabal - Santiago Arias - Yerson Mosquera - James Rodríguez ... pic.twitter.com/GI25mWQmAH — Inter Rapidísimo (@Interrapidisimo) May 4, 2026

De hecho, se trata de los mismos seleccionados que fueron convocados por Lorenzo para los últimos duelos amistosos contra Croacia y Francia en la fecha FIFA de marzo, donde aparecieron Luis Díaz y James Rodríguez.

Si se trata de la lista definitiva, aquello aún es especulación. Lo que está claro es que el próximo lunes se cerrará el primer filtro de las nóminas, pues los países tienen la opción de reservar un mínimo de 35 jugadores hasta un máximo de 55. Ya el 31 de mayo es el plazo indicado para ya tener la lista definitiva.

Cabe recordar que Colombia forma parte del Grupo K de Norteamérica 2026, donde también están las selecciones de Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

El debut de Colombia contra la selección asiática está fijado para el 17 de junio en Ciudad de México. Luego, enfrentará a los africanos en Guadalajara el 23 del mismo mes y cerrará la etapa grupal contra el combinado portugués el 27 de junio en Miami.

Los jugadores mencionados en el video: