SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La ONU exige a Israel la liberación “inmediata e incondicional” de los activistas de la flotilla detenidos

    El portavoz de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, además ha solicitado a Israel que ponga fin al uso de la “detención arbitraria” y al uso de su legislación antiterrorista, que describe como “vaga”.

    Por 
    Europa Press
    Embarcaciones de la Global Sumud Flotilla. Foto: Prensa GSF.

    Naciones Unidas ha exigido este miércoles a las autoridades de Israel la liberación “inmediata e incondicional” de los dos activistas detenidos durante el abordaje la semana pasada de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales en el mar Mediterráneo, incluido el español Saif Abukeshek.

    “Israel debe liberar de forma inmediata e incondicional a Saif Abukeshek y Thiago Ávila, miembros de la Global Sumud Flotilla, que fueron detenidos en aguas internacionales y trasladados a Israel, donde permanecen retenidos sin cargos”, ha indicado Thameen al Kheetan, portavoz de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

    Así, ha resaltado que “mostrar solidaridad e intentar llevar ayuda humanitaria a la población palestina en Gaza, que la necesitan urgentemente, no es un crimen”, antes de subrayar que “los inquietantes relatos de los graves maltratos sufridos por Abukeshek y Ávila deben ser investigados, y los responsables deben ser llevados ante la justicia”.

    Al Kheetan ha solicitado además a Israel que ponga fin al uso de la “detención arbitraria” y al uso de su legislación antiterrorista, que describe como “vaga”, al considerar que “es inconsistente con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, según un comunicado publicado por la oficina de Turk.

    “Israel también debe levantar el bloqueo a Gaza y permitir y facilitar la entrada de ayuda humanitaria en cantidades suficientes a la Franja de Gaza, que se encuentra sitiada”, ha remachado, a pocas horas de la vista en un tribunal israelí para estudiar el recurso presentado por la organización Adalah contra la decisión de prorrogar seis días la detención de los dos activistas, hasta este domingo.

    La vista estaba prevista este miércoles a las 12.30 horas (las 11.30 horas en la España peninsular e Islas Baleares) ante un tribunal de la ciudad de Beersheba, si bien Adalah ha confirmado a primera hora del día que ha sido aplazada hasta las 14.00 horas (hora local).

    Adalah ha indicado que el fiscal presentó en una vista previa una lista de supuestos delitos que incluirían “asistir al enemigo en periodo de guerra”, “contactar con un agente extranjero”, “dar servicio a una organización terrorista” --en referencia al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)-- y “transferir propiedades a una organización terrorista”, igualmente el grupo islamista palestino, si bien aún no hay una imputación formal.

    La defensa ha reseñado que no hay conexión alguna entre entregar ayuda humanitaria a la población civil a través de la citada flotilla, que pretendía romper el bloqueo israelí a Gaza, y una “organización terrorista”, al tiempo que ha esgrimido que las leyes israelíes no son aplicables debido a que ambos fueron “secuestrados” a mil kilómetros de las costas de Gaza y no son ciudadanos de Israel.

    Más sobre:ONUIsraelFlotillaDetención

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gastón Pauls: “Tengo 54 años, no 20, y hay ciertas cosas que ya no tengo ganas de hacer”

    Los reparos del alcalde Iglesias al gobierno: “Echo de menos más protagonismo en el tema de seguridad”

    Grupo transversal de diputados presenta proyecto que busca restringir acceso de menores de edad a plataformas digitales

    Gobierno destaca operativo en Temucuicui y apunta que “es una demostración que el Estado cumple su labor en todo el territorio nacional”

    Ministro Fernando Rabat sobre polémica en la Comisión Verdad y Niñez: “El modelo de trabajo no sirvió”

    Cinco grandes editoriales y un novelista demandan a Meta por piratear millones de libros para entrenar su inteligencia artificial

    Lo más leído

    1.
    Cinco grandes editoriales y un novelista demandan a Meta por piratear millones de libros para entrenar su inteligencia artificial

    Cinco grandes editoriales y un novelista demandan a Meta por piratear millones de libros para entrenar su inteligencia artificial

    2.
    El viaje de Ayuso a México para rendir homenaje a conquistador español en medio de roces con Sheinbaum

    El viaje de Ayuso a México para rendir homenaje a conquistador español en medio de roces con Sheinbaum

    3.
    Francia: Tormenta política por un informe parlamentario que arremete contra los medios públicos

    Francia: Tormenta política por un informe parlamentario que arremete contra los medios públicos

    4.
    El rearme de Alemania: Merz busca construir el Ejército más fuerte de Europa para disuadir a Rusia

    El rearme de Alemania: Merz busca construir el Ejército más fuerte de Europa para disuadir a Rusia

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League TV y streaming

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el Masters de Roma

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el Masters de Roma

    Minuto a minuto: lluvia en Santiago

    Minuto a minuto: lluvia en Santiago

    Los reparos del alcalde Iglesias al gobierno: “Echo de menos más protagonismo en el tema de seguridad”
    Chile

    Los reparos del alcalde Iglesias al gobierno: “Echo de menos más protagonismo en el tema de seguridad”

    A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League TV y streaming

    Grupo transversal de diputados presenta proyecto que busca restringir acceso de menores de edad a plataformas digitales

    Dólar registra fuerte caída y rompe la barrera de los $ 900
    Negocios

    Dólar registra fuerte caída y rompe la barrera de los $ 900

    Novo Nordisk se dispara en bolsa tras elevar su proyección de ganancias por debut exitoso de la píldora de Wegovy

    Petróleo se desploma y rompe los US$ 100 tras reporte de acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán

    Qué es el virus de los Andes, la cepa del hantavirus que puede transmitirse entre humanos
    Tendencias

    Qué es el virus de los Andes, la cepa del hantavirus que puede transmitirse entre humanos

    Cómo fue el “gran experimento” del Ejército de EEUU para preparar a sus soldados para combatir en temperaturas extremas

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Dueño de Unión San Felipe le da con todo a su entrenador y a los jugadores: “No tienen amor propio”
    El Deportivo

    Dueño de Unión San Felipe le da con todo a su entrenador y a los jugadores: “No tienen amor propio”

    “Me pasé un poco de la raya”: Neymar se disculpa por agresión al hijo de Robinho

    ¿Es la lista definitiva? El video viral que revela a los nominados de la selección de Colombia para el Mundial 2026

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?
    Tecnología

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Gastón Pauls: “Tengo 54 años, no 20, y hay ciertas cosas que ya no tengo ganas de hacer”
    Cultura y entretención

    Gastón Pauls: “Tengo 54 años, no 20, y hay ciertas cosas que ya no tengo ganas de hacer”

    Con Juanes y artistas chilenos: cómo Bogotá se convierte en el epicentro de la música latina con el festival BIME

    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour

    Cinco grandes editoriales y un novelista demandan a Meta por piratear millones de libros para entrenar su inteligencia artificial
    Mundo

    Cinco grandes editoriales y un novelista demandan a Meta por piratear millones de libros para entrenar su inteligencia artificial

    La ONU exige a Israel la liberación “inmediata e incondicional” de los activistas de la flotilla detenidos

    Francia: Tormenta política por un informe parlamentario que arremete contra los medios públicos

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera
    Paula

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Sobre cómo terminé en una fiesta con Paris Hilton