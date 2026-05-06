Neymar y Robinho Jr. firman la paz. El astro del Santos pone fin al conflicto con la juvenil figura, hijo de quien llegara a transformarse en una de las principales figuras del fútbol brasileño, al punto de que escaló hasta el Real Madrid, y hoy cumple una condena de nueve años de cárcel en la Penitenciaría II de Tremembé, por violación colectiva.

El primero había agredido al segundo en un entrenamiento del equipo de Vila Belmiro, lo que generó la natural controversia. Primero, por tratarse de un consagrado contra un juvenil. Y, luego, por el parentesco con la exfigura, quien también se formó en el club que consagró a Pelé.

“Me pasé un poco de la raya”: Neymar se disculpa por agresión al hijo de Robinho

La ‘reconciliación’ entre ambos se produjo después del partido entre Santos y Recoleta, por la Copa Sudamericana. Ambos afrontaron la situación en la zona mixta y admitieron que se había tratado de un error.

Neymar asumió su responsabilidad en el incidente, aunque condenó la filtración de la información y el tratamiento de la noticia, que consideró “exagerada”. “Fue un malentendido, una reacción, y me pasé un poco de la raya. Pero enseguida me disculpé, hablamos en el vestuario y nos entendimos. Es un chico al que tengo mucho cariño, un cariño muy especial, y estas cosas pasan en el fútbol. Ya discutí con varios amigos, me he peleado con todos. Había que resolverlo aquí dentro, no de la forma en que pasó“, declaró a ESPN.

Neymar (Foto: @santosfc)

“Quien juega al fútbol lo sabe, eso pasa. Peleas a puñetazos, peleas de todo tipo. El fútbol es así. Ya me he peleado varias veces en el vestuario y todo se queda ahí”, continuó, a modo de justificación.

“Era mi ídolo”

El atacante de 18 años se manifestó en los mismos términos, aunque reconoció que la situación le había resultado especialmente dolorosa. “Me quedé dolido por ser mi ídolo desde que era pequeño. El primer regalo que me dio fue una camiseta a los ocho años y lloré mucho", estableció el hijo del exjugador de Real Madrid.

“Fue hombre para asumir su error y yo fui hombre para sentarme a conversar. Las disculpas están aceptadas”, concluyó.