    Qué se sabe sobre la "supergripe" H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    La influenza A(H3N2) es un subtipo del virus de la gripe que se caracteriza por su rápida transmisión y por causar síntomas más severos que otras variantes estacionales.

    Antonio Alburquerque
    La circulación acelerada de la influenza A(H3N2) está generando colapso hospitalario en el Reino Unido y encendiendo señales de alerta en Estados Unidos, donde temen que ocurra una situación similar luego de reportar aumentos de casos.

    Sus constantes mutaciones –en este caso el subclavo K– permiten que el virus evada parte de la inmunidad adquirida, lo que suele traducirse en olas más amplias de contagios y mayor demanda hospitalaria.

    Medios británicos como The Telegraph y Mirror reportaron hospitales al límite y el retorno de las mascarillas en algunas unidades médicas.

    ¿Qué pasa en Reino Unido?

    La temporada de gripe comenzó antes de lo habitual en el Reino Unido y aún no alcanza su punto máximo.

    Según la Agencia de Seguridad Sanitaria británica (UKHSA), las hospitalizaciones por influenza alcanzan 7,79 por cada 100 mil personas, un nivel catalogado como “medio”, pero con tendencia al alza.

    The Telegraph informó que los servicios de urgencia están experimentando una de sus semanas más exigentes desde 2010, con salas “repletas de pacientes enfermos”, según describió la doctora Nisa Aslam, del Servicio Nacional de Salud (NHS).

    Además, centros médicos como Sherwood Forest Hospitals, en Nottinghamshire, reintrodujeron el uso de mascarillas en algunas áreas hospitalarias para contener la propagación del virus, de acuerdo con Mirror.

    La recomendación general del NHS es que quienes presenten síntomas respiratorios eviten reuniones y utilicen mascarilla en espacios cerrados.

    La variante H3N2 que circula actualmente corresponde al subclado K, que ha mostrado mutaciones que facilitan su transmisión.

    El profesor Simon Clarke explicó a The Telegraph que estos “pequeños derivados” del virus permiten que evada parcialmente la inmunidad de temporadas anteriores, abriendo espacio para una ola más temprana de contagios.

    Alerta en Estados Unidos

    En EE.UU. los expertos observan lo que ocurre en Europa como una posible antesala.

    “Sabemos que Inglaterra u otros lugares pueden ser un indicador de lo que sucederá aquí, porque su temporada de gripe comienza unas semanas antes que la nuestra”, afirmó la doctora Tara Narula a ABC News

    Aunque EE.UU. registra aún niveles bajos en comparación con los británicos, Narula enfatizó que los casos “están aumentando”.

    Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que la actividad gripal en el país creció al menos un 7% en la última semana.

    Algunos hospitales ya implementaron restricciones preventivas.

    El Centro Médico de Detroit y el Hospital de Niños de Michigan limitaron a dos los visitantes por paciente, permitiendo solo el ingreso de mayores de 13 años a las unidades de hospitalización.

    Las advertencias de las autoridades

    La Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó a los países de la Región de las Américas a “ajustar sus planes de preparación y organización de los servicios de salud”.

    Esto ante el avance de la temporada de mayor circulación de influenza y otros virus respiratorios en el hemisferio norte.

    Por su parte, las autoridades de ambos países insisten en la vacunación como principal medida de protección, junto con el refuerzo de hábitos básicos: lavado de manos, ventilación y uso de mascarilla en presencia de síntomas.

