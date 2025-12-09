Por qué la OMS rechazó la petición de Bolivia y Colombia de sacar la hoja de coca de la lista de sustancias peligrosas. Foto: EuropaPress

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió mantener a la hoja de coca en la lista I de la Convención Única de Estupefacientes de 1961 , la categoría más restrictiva del sistema internacional de fiscalización de drogas.

La resolución supone un duro golpe para Bolivia y Colombia, que habían solicitado su desclasificación con el objetivo de diferenciarla de la cocaína, impulsar sus usos tradicionales y fomentar nuevas investigaciones científicas.

La información fue dada a conocer por El País, medio que accedió al informe técnico enviado por la OMS a la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena.

Por qué la OMS rechazó la petición de Bolivia y Colombia de sacar la hoja de coca de la lista de sustancias peligrosas.

La solicitud de Bolivia

La petición formal de Bolivia llegó en junio de 2023, respaldada luego por Colombia.

Ambos gobiernos sostenían que la hoja, consumida ancestralmente en los Andes, había sido incluida en 1961 por criterios erróneos e incluso cargados de sesgos raciales, según los documentos remitidos a la OMS.

“La hoja de coca es un sello seco que protege la identidad de los pueblos andino-amazónicos”, defendió entonces el vicepresidente boliviano, David Choquehuanca.

Colombia reforzó esa postura argumentando que “no existe evidencia científica” que justifique su clasificación actual.

¿Por qué la OMS rechazó la petición?

Sin embargo, la OMS rechazó estas afirmaciones.

El organismo explicó que la hoja de coca cumple con el criterio de convertibilidad, ya que puede transformarse fácilmente en pasta base y luego en clorhidrato de cocaína .

Citó cifras que apuntan a que una tonelada de hojas frescas puede producir hasta 1,4 kilos de base de cocaína, que posteriormente derivan en casi un kilo de cocaína pura.

Por ello, la entidad concluyó que el estatus de la hoja debe mantenerse y remitió la recomendación a la Comisión de Estupefacientes, que tomará la decisión final.

Sin el apoyo de la OMS, adelanta El País, cualquier cambio es prácticamente inviable.

Por qué la OMS rechazó la petición de Bolivia y Colombia de sacar la hoja de coca de la lista de sustancias peligrosas.

¿Qué dicen las organizaciones?

La resolución generó un amplio rechazo entre organizaciones especializadas. El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), que agrupa a casi 200 instituciones en todo el mundo, cuestionó que la OMS ignore evidencia de que la hoja, en su estado natural, representa riesgos mínimos para la salud.

“La decisión deja de lado milenios de conocimientos indígenas”, señaló la entidad en un comunicado.

El propio informe técnico de la OMS reconoce que no existen estudios sólidos que demuestren dependencia por consumo de hoja de coca y destaca propiedades potenciales como efectos antiinflamatorios, antioxidantes, antihipertensivos y antidiabéticos.

Aun así, el organismo sostuvo que esta información no es suficiente para reconsiderar su clasificación.

Mientras tanto, iniciativas locales que buscan diversificar los usos de la coca –como alimentos, textiles, tinturas o productos nutracéuticos– seguirán enfrentando barreras regulatorias estrictas.