Exdiputado Lavín y posibilidad de que investiguen a su padre: “La Fiscalía tiene atribuciones para hacer lo que quiera”

Antes de la tercera jornada de formalización en su contra, al llegar la mañana de este miércoles al Centro de Justicia de Santiago, el exdiputado Joaquín Lavín León se refirió a la posibilidad de que su caso afecte a su padre, el exalcalde, exministro y excandidato presidencial Joaquín Lavín Infante.

Esto por los pagos irregulares que la Fiscalía Oriente detectó respecto a asesores del exparlamentario que cumplieron funciones en la sede de campaña de Lavín Infante en la primaria presidencial de 2021.

“La Fiscalía, la verdad, lamentablemente tiene atribuciones para hacer lo que quiera”, sostuvo en un breve diálogo con la prensa.

Tras esto, el exdiputado reflexionó sobre el impacto del caso en su entorno.

“Evidentemente, desde el punto familiar, esto es súper difícil. Son procesos largos, son procesos súper duros y evidentemente para la familia es un proceso difícil”, planteó.

El exdiputado Lavín es indagado por un presunto fraude con asignaciones parlamentarias por más de 100 millones de pesos que habría involucrado la falsificación de facturas para simular gastos operacionales y rendir los dineros al Congreso.

El exlegislador dijo estar confiado en que va a demostrar su inocencia.

“Tenemos todos los antecedentes y todas las pruebas”, dijo.

La Fiscalía Oriente pidió su prisión preventiva.