Corea del Norte enmienda su Constitución y elimina referencias a la reunificación con el Sur

La Constitución enmendada de Corea del Norte agregó una nueva cláusula territorial, eliminando todas las referencias a la reunificación con Corea del Sur, según mostró este miércoles una versión del documento, que subraya la iniciativa de Pyongyang hacia la política de “dos Estados hostiles” entre sí, informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

La Constitución enmendada, examinada por Yonhap en una conferencia de prensa celebrada en el Ministerio de Unificación en Seúl, mostró que Corea del Norte ha definido su territorio como las tierras que limitan con China y Rusia al norte y con Corea del Sur al sur, junto con sus aguas territoriales y espacio aéreo adyacentes.

Corea del Norte adoptó, por primera vez, su Constitución en septiembre de 1948 y la enmendó, cinco veces, antes de introducir la Constitución socialista en 1972. Tras otras 12 enmiendas, volvió a enmendar el documento en marzo de este año, eliminando el término “socialista” del título.

❗️ North Korea has amended its Constitution — South Korea is now officially designated as a hostile state



The new version of the document removes all references to reunification and formally abandons the idea of a unified Korea. pic.twitter.com/4LNdVj6rwp — NEXTA (@nexta_tv) May 6, 2026

En particular, la Constitución no identifica a Corea del Sur como un “enemigo principal”, contradiciendo la suposición ampliamente extendida de que lo haría, tras la descripción previa de Seúl como enemigo, por parte del presidente del Comité de Asuntos de Estado norcoreano, Kim Jong-un.

En consonancia con la postura de Kim sobre los dos Estados, todas las referencias a la reunificación, incluidos términos como “reunificación pacífica” y “gran unidad nacional”, fueron suprimidas de la Constitución.

Si bien el texto revisado no hace referencia a Corea del Sur en términos hostiles, los analistas señalaron que esto no indicaba necesariamente el fin de la retórica agresiva de Pyongyang contra su vecino del sur.

North Korea formally drops goal of reuniting with South https://t.co/4EE8XgwBXM — Financial Times (@FT) May 6, 2026

“Esto se enmarca en el contexto de un esfuerzo prolongado por redefinir a Corea del Norte como un ‘Estado normal’, igual que cualquier otro”, afirmó Christopher Green, consultor sénior del International Crisis Group, en declaraciones al Financial Times.

“Los Estados normales definen a sus adversarios en libros blancos de defensa, revisiones de defensa y documentos similares; no los definen en la Constitución”, añadió.

En los últimos años, Kim ha hablado repetidamente de las dos Coreas como países separados. También ha borrado referencias simbólicas a la reunificación, cambiando el nombre de la estación de metro Tongil (“reunificación”) en Pyongyang y desmantelando un monumento al Arco de la Reunificación, indicó el periódico.

“Esta reforma constitucional sirve para reforzar una diferencia de opinión y crear las condiciones para posibles enfrentamientos futuros”, dijo Green.

De hecho, la Constitución revisada también otorgó a Kim autoridad sobre el uso de las armas nucleares de Corea del Norte y le permitió delegar las decisiones relacionadas a la “estructura de mando nuclear estatal”.

North Korea revises constitution to drop references to unification of Korean Peninsula, names Kim head of nuclear forces https://t.co/qr4K5vl5q7 pic.twitter.com/U8gx5SNxY7 — New York Post (@nypost) May 6, 2026

Kim ya había flexibilizado la doctrina nuclear del país para permitir ataques nucleares preventivos, incluso en respuesta a un ataque de fuerzas convencionales.

También se eliminaron los logros del fundador nacional, Kim Il-sung, y de su hijo y padre del líder actual, Kim Jong-il, ambos ya fallecidos.

La Constitución revisada también designa a Kim, como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales, como jefe de Estado de Corea del Norte, reemplazando la redacción anterior que describía el cargo como el de líder supremo del país que representa al Estado.

North Korea's revised constitution has added a new territorial clause and dropped all references to unification, a document showed Wednesday, underscoring Pyongyang's push toward a "two hostile states" policy against South Korea.https://t.co/3566kKWjPc — The Korea Times (@koreatimescokr) May 6, 2026

En la conferencia, el profesor Lee Jung-chul, experto en Corea del Norte de la Universidad Nacional de Seúl, afirmó que la Constitución norcoreana parecía reflejar la intención de Pyongyang de proyectar la imagen de un “Estado normal”.

En enero de 2024, Kim Jong-un pidió que se enmendara la Constitución para definir a Corea del Sur como el “principal adversario e invariable enemigo” de Corea del Norte y para declarar que el territorio norcoreano era independiente del sur.

En los últimos años, Pyongyang ha adoptado una política más hostil hacia Seúl, rechazando reiteradamente las propuestas de diálogo del presidente surcoreano Lee Jae Myung, apuntó Reuters.