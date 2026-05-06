Vendían parches de fentanilo: decomisan cientos de medicamentos ilegales en feria de Independencia

Un operativo municipal realizado en una feria libre de la comuna de Independencia culminó con el decomiso de 400 cajas de medicamentos ilegales, entre los que se incluían parches de fentanilo, una sustancia de uso clínico altamente controlado.

El hecho se registró en calle Colón de esta comuna del sector norte de la capital.

Según se informó, los medicamentos incautados fueron entregados a la PDI, mientras que las diligencias investigativas quedarán en manos del Ministerio Público, con el apoyo del Instituto de Salud Pública (ISP), para determinar el origen de los fármacos y eventuales responsabilidades.

El decomiso fue abordado por el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, quien advirtió los riesgos que genera en la comunidad este tipo de comercio ilegal.

“Hay un elemento particularmente preocupante: se encontraron parches de fentanilo, algo poco habitual en este tipo de procedimientos. Este medicamento no forma parte del comercio informal y su presencia genera una alerta importante, ya que se trata de un fármaco de uso clínico, con efectos muy potentes”, afirmó.