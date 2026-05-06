Hombre es asesinado a tiros en plena vía pública de Estación Central

ECOH y Carabineros investigarán el homicidio de un hombre venezolano atacado a disparos en Estación Central.

La noche de este martes, se registró un nuevo homicidio con arma de fuego que cobró la vida de un hombre extranjero mientras se encontraba al volante de un vehículo, en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes obtenidos por este medio, el hecho ocurrió en la calle Gaspar de Orense, cuando el conductor del vehículo, de nacionalidad venezolana, fue interceptado por desconocidos que se movilizaban en moto y abrieron fuego en su contra.

Varios disparos dieron contra la víctima, pero uno resultó mortal a la altura del cuello, según recabó La Tercera.

Según antecedentes preliminares del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, la víctima se encontraba junto a su pareja al momento de la balacera.

El hombre, quien habría comprado hoy el vehículo, se desempeñaba como conductor de aplicación, aunque al momento del ataque no estaba prestando servicios.

Asimismo, se conoció que el sujeto, junto a su pareja, venían de un cumpleaños en la comuna de San Miguel y que llegaron hasta el sector para efectuar compras.

La víctima no mantenía antecedentes policiales. Su pareja, en tanto, resultó ilesa del ataque y huyó del lugar en estado de shock. Ella sí mantiene antecedentes por receptación.

La investigación quedó a cargo del OS-9 de Carabineros.