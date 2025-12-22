El insomnio es uno de los problemas que más aqueja a la población en todo el mundo. En Chile, se estima que cerca del 30% de los habitantes padece de esta condición crónica que no les permite conciliar el sueño y tener un descanso reparador para enfrentar el día a día.

Y dormir es uno de los procesos más importantes para nuestra salud: los estudios muestran que quienes tienen trastornos del sueño suelen tener una peor calidad de vida, un menor rendimiento en trabajo o estudios y hasta reflejos más lentos para conducir.

También enfermedades como la presión arterial alta, cardíacas, depresión, ansiedad o abuso de sustancias adictivas, según explicaron desde Mayo Clinic.

Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas Tendencias / La Tercera

En 2019, se publicó un estudio que identificaba que no existe solo un tipo de insomnio. En realidad, son cinco, y responden a distintos síntomas y características. Conocerlos puede mejorar el tratamiento de cada paciente.

A partir de él, una investigadora española, Francesca Cañellas, psiquiatra del Hospital Universitari Son Espases, inició su propia investigación para profundizar en los hallazgos de las distintas formas de insomnio que pueden afectar a los pacientes. Esto fue lo que descubrió.

Cuáles son los 5 tipos de insomnio

De acuerdo a ambas investigaciones, existen cinco tipos de insomnio que afectan en distinta medida y aspectos a los pacientes . Estas son las características de cada uno:

Subtipo 1. Insomnio grave, con niveles muy elevados de angustia y depresión (suele ser el primer síntoma). Los pacientes suelen tener un mayor consumo de hipnóticos y responden mal a tratamientos habituales si no se trata la depresión de base.

Subtipo 2. El insomnio más frecuente en la población. Niveles moderados de angustia. Suele ser provocado por el estrés y los pacientes tienen una alta activación antes del sueño. Responden bien a la terapia cognitivo-conductual para el insomnio.

Subtipo 3. Niveles moderados de angustia, pero son los que tienen la peor respuesta ante el tratamiento. El carácter de los pacientes suele ser negativo y muy preocupado. Suelen tener un frecuente consumo de hipnóticos y alta presencia de antecedentes familiares de insomnio o patologías psiquiátricas. (Son la mitad de los pacientes atendidos en unidades de sueño en España).

Subtipo 4. Nivel de angustia ligeramente inferior. El insomnio de larga duración suele estar relacionado con acontecimientos vitales y, con frecuencia, traumas en la infancia. Suele responder a terapias de relajación y técnicas de afrontamiento de estrés.

Subtipo 5. Insomnio crónico de características similares al 4, niveles de angustia ligeramente inferiores (menos que el subtipo 4). También responden bien a la relajación y manejo del estrés.

Un especialista deberá confirmar el diagnóstico para un correcto tratamiento.

Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

Por qué es importante identificar el subtipo de insomnio

Javier Puertas, neurofisiólogo y vicepresidente de la Federación Española de Sociedad de Medicina del Sueño, en conversación con El País, aseguró que los resultados del estudio “permiten reorientar un poco el paradigma de los tratamientos”.

“Es decir, que no se puede hacer el mismo traje para todas las personas con insomnio, sino que habrá que hacer modificaciones en el tratamiento en función de cada uno de los subtipos ”.

Para determinar el tipo de insomnio, los profesionales de la salud pueden realizar el cuestionario ITQ para tratar o derivar a los distintos pacientes que padecen este trastorno.