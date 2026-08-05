La U gana su grupo en la Copa Chile y evita el Clásico Universitario en los octavos de final

La U aseguró su presencia en los octavos de final de la Copa Chile. Visitando la cancha sintética del estadio Nicolás Chahuán de La Calera, como tantas veces durante el año, los azules superaron por 1-0 a Unión San Felipe y clasificaron en la primera posición del grupo D del certamen de la Federación.

Para la jornada final de la fase grupal, el equipo de Fernando Gago llegó en el primer lugar, pero con dos puntos sobre La Calera, que en paralelo enfrentaba al eliminado Santiago Wanderers (los porteños fueron locales en La Pintana). El riesgo para la tienda del chuncho era, en el caso de avanzar como segundo, cruzarse prematuramente con la UC (ganador de la zona B) en octavos.

El entrenador argentino optó por hacer rotación ante los del Valle del Aconcagua. Reservó a Charles Aránguiz y a Eduardo Vargas. También a Fabián Hormazábal. Las modificaciones le abrieron una ventana, por ejemplo, a Juan Martín Lucero, de escasa presencia durante la temporada. Otro que apareció fue Franco Calderón, quien ha quedado en una posición secundaria desde el arribo del exseleccionado transandino.

La U asumió el protagonismo del encuentro desde el inicio, con el balón y posicionándose en campo rival. Una de las novedades tácticas era pararse con línea de tres: Ramírez, Calderón y Tamayo. Con ello, liberaba a Nicolás Fernández por la derecha, e instaló a Ignacio Vásquez como carrilero izquierdo. Precisamente, uno de los laterales abrió el marcador.

Temprano, la visita rompió la paridad. Minuto 8 y Fernández anotó el 1-0. El ex Audax Italiano apareció como extremo derecho, luego de un gran pase largo de Lucas Barrera, y aprovecha una floja salida del meta Leandro Cañete. Le queda el balón y remata para el primer gol. El primer periodo se fue tornando unidireccional, con el dominio de la U y con un San Felipe al que le duraba poco y nada la pelota.

El trámite era similar al sucedido el fin de semana contra Huachipato, en el sentido de que los azules controlaban las acciones y el adversario no contaba con mucho espacio de maniobra. Tuvo el 67% de posesión en los 45’ iniciales. De todas maneras, esa hegemonía no se tradujo en numerosas ocasiones de gol y, por ende, en una mayor diferencia en el marcador. Además, Israel Poblete salió lesionado antes de la media hora. Lo reemplazó el juvenil Diego Cofré (categoría 2008).

En la parte complementaria, Gago empezó a administrar las energías. Entró Matías Zaldivia por Ramírez, y más adelante permitió la entrada del argentino Gonzalo Reyna, por Assadi (no destacó como ante los acereros), y de Marcelo Díaz por Tamayo. Desde el 5 de julio, ante Wanderers, en Valparaíso, que ‘Carepato’ no tenía minutos.

Si bien la pelota le siguió perteneciendo a la U, lo cierto es que contó con menos profundidad y no lograba inquietar de manera concreta a la portería de San Felipe. Ante un rival que se concentraba en su campo, defendiendo con línea de cinco, el ritmo del juego no era el más atractivo. Con Reyna cargado a la derecha y Vásquez en la izquierda, los laicos apostaban por el desequilibrio, el que llegó a cuentagotas. Cofré tuvo el 2-0 en su cabeza, pero se fue desviado por poco.

Con la diferencia mínima, Universidad de Chile ganó y clasificó a la siguiente ronda como primero del grupo D con 13 puntos. En octavos de final, enfrentará a Everton, el segundo de la zona B. Por su parte, Unión La Calera avanzó como escolta de la U, gracias a su goleada de 4-0 sobre Wanderers. Los cementeros, colistas de la Liga de Primera, llegaron a las 11 unidades. Serán los rivales de Universidad Católica, que pasó como líder del grupo B.

Por lo tanto, la opción de un Clásico Universitario en Copa Chile quedará para unas eventuales semifinales.