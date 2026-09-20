SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Japón alerta por llegada del tifón Dujuan: podría llegar a Tokio entre lunes y martes

    La Dirección de Meteorología de Japón advirtió que el tifón Dujuan podría aproximarse a las zonas costeras del este del país que dan al Pacífico, incluyendo Tokio. También se prevén lluvias intensas, fuertes vientos y riesgo de inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Japón alerta por llegada del tifón Dujuan: podría llegar a Tokio entre lunes y martes

    La Dirección de Meteorología de Japón pronosticó que entre el lunes y el martes el tifón Dujuan se acercará a las zonas costeras del este del país que dan al Pacífico, incluyendo Tokio.

    Las autoridades meteorológicas advirtieron que podrían registrarse lluvias intensas incluso antes de la llegada de la tormenta a la zona.

    A las 3.00 horas del domingo, Dujuan, identificado como el tifón número 25 según la nomenclatura japonesa, avanzaba hacia el noroeste sobre el mar al sur de Japón a una velocidad de 20 km/h.

    El fenómeno presentaba una presión atmosférica central de 970 hectopascales, con vientos de hasta 126 km/h cerca de su centro y ráfagas que alcanzaban los 180 km/h. Su zona de tormenta tenía un radio de 110 kilómetros.

    Japón alerta por llegada del tifón Dujuan: podría llegar a Tokio entre lunes y martes

    Cambio de rumbo desde el lunes

    Se prevé que el tifón cambie su trayectoria hacia el noreste a partir del lunes y que mantenga su intensidad hasta el martes.

    Durante ese periodo, probablemente se aproxime a las islas Izu y a las zonas costeras del Pacífico oriental de Japón, donde se encuentra la región de Kanto.

    Fuertes precipitaciones, posiblemente acompañadas de rayos, podrían afectar a las islas Izu y las zonas costeras del Pacífico desde Tokai hasta Tohoku, incluso antes de la llegada del tifón, lo que podría incrementar la canidad total de lluvia antes de que el fenómeno se aleje.

    Para el domingo se pronostican vientos extremadamente fuertes en las islas Izu y en la región de Tokai. El lunes, ráfagas aún más intensas podrían afectar las islas Izu y la región de Kanto.

    Japón alerta por llegada del tifón Dujuan: podría llegar a Tokio entre lunes y martes

    Riesgo de inundaciones y deslizamientos

    Los meteorólogos recomendaron extremar las precauciones frente a posibles deslizamientos de tierra y fuertes vientos.

    También advirtieron sobre el riesgo de inundaciones en zonas bajas, crecidas o desbordamientos de ríos y oleaje intenso.

    A los residentes de zonas urbanas se les recomendó mantenerse en alerta ante eventuales inundaciones en calles, carreteras e instalaciones subterráneas.

    Más sobre:TifónJapónAsiaClimaMeteorologíaCambio Climático

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué se sabe del inédito descubrimiento de una nueva especie de gato en Bolivia

    Oposición anuncia una moción para cesar al ministro del Interior de Perú tras el asesinato de una candidata

    Ministro Poduje adelanta inversión de US$200 millones para generar empleo en el sector de la construcción

    Líderes de RML condenados por ataque al molino Grollmus reciben más de 80 años de presidio

    Desde la oposición al gobierno de Kast: los homenajes a Orlando Letelier a 50 años de su muerte

    Socio de Má Botanics se querella y afirma que la denuncia que originó la Operación Ámsterdam fue falsificada por Carabineros

    Lo más leído

    1.
    Las explosivas revelaciones de las memorias del hermano de Lady Di que sacuden a la Corona británica

    Las explosivas revelaciones de las memorias del hermano de Lady Di que sacuden a la Corona británica

    2.
    Ucrania ataca Moscú con el mayor ataque con drones de su historia en el último día de las elecciones parlamentarias en Rusia

    Ucrania ataca Moscú con el mayor ataque con drones de su historia en el último día de las elecciones parlamentarias en Rusia

    3.
    Estados Unidos asegura que “todas” las aerolíneas iraníes dejarán de operar este miércoles

    Estados Unidos asegura que “todas” las aerolíneas iraníes dejarán de operar este miércoles

    4.
    Oleshky, la ciudad ucraniana ocupada por Rusia que estaría al borde de una catástrofe humanitaria

    Oleshky, la ciudad ucraniana ocupada por Rusia que estaría al borde de una catástrofe humanitaria

    5.
    Caso Madeleine McCann: el principal sospechoso admite que estaba a 150 metros de la casa de la niña la noche de su desaparición

    Caso Madeleine McCann: el principal sospechoso admite que estaba a 150 metros de la casa de la niña la noche de su desaparición

    6.
    Irán advierte que lanzará ataques con “nuevas armas” si Estados Unidos realiza más bombardeos

    Irán advierte que lanzará ataques con “nuevas armas” si Estados Unidos realiza más bombardeos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Qué pasó con la gira de Ed Sheeran? La polémica por Palestina que terminó con Macklemore y otros músicos fuera del tour

    ¿Qué pasó con la gira de Ed Sheeran? La polémica por Palestina que terminó con Macklemore y otros músicos fuera del tour

    Subtel ordena bloquear 37 nuevos sitios de apuestas online en Chile: empresas tienen 48 horas para cumplir

    Subtel ordena bloquear 37 nuevos sitios de apuestas online en Chile: empresas tienen 48 horas para cumplir

    Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación

    Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    Servicios

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cupón de gas: ¿Hasta cuándo se puede utilizar el subsidio de $27 mil?

    Cupón de gas: ¿Hasta cuándo se puede utilizar el subsidio de $27 mil?

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT
    Chile

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

    Líderes de RML condenados por ataque al molino Grollmus reciben más de 80 años de presidio

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Ministro Poduje adelanta inversión de US$200 millones para generar empleo en el sector de la construcción
    Negocios

    Ministro Poduje adelanta inversión de US$200 millones para generar empleo en el sector de la construcción

    Capstone Copper vende mina en México por casi US$ 400 millones y pone foco en Chile y Estados Unidos

    Nicolás Grau dice que es difícil predecir cuánto demorará la recuperación económica

    Qué se sabe del inédito descubrimiento de una nueva especie de gato en Bolivia
    Tendencias

    Qué se sabe del inédito descubrimiento de una nueva especie de gato en Bolivia

    Quién era Presley Gerber, hijo de una famosa modelo, que falleció a sus 27 años

    Anuncian un sistema frontal con un río atmosférico categoría 4: cuándo y qué regiones de Chile afectará

    Con una canción de Isabel Pantoja: el enigmático posteo de Alexis Sánchez tras su complejo arranque en el Montreal
    El Deportivo

    Con una canción de Isabel Pantoja: el enigmático posteo de Alexis Sánchez tras su complejo arranque en el Montreal

    El impactante accidente que involucró a una chilena en el Ómnium de los Odesur

    Niemann profundiza la incertidumbre sobre el futuro del LIV Golf: “Ojalá pudiera decir algo, pero no tengo ni idea”

    Motorola y Bang & Olufsen anuncian alianza para llevar audio de alta gama a sus próximos smartphones
    Tecnología

    Motorola y Bang & Olufsen anuncian alianza para llevar audio de alta gama a sus próximos smartphones

    OpenAI compra la startup de cámaras Glass Imaging por más de US$300 millones

    Las ciudades preferidas por los nómades digitales en 2026, según Nomads

    Arturo Navarro: “Editorial Quimantú no es replicable; hoy reinan la competencia y el individualismo”
    Cultura y entretención

    Arturo Navarro: “Editorial Quimantú no es replicable; hoy reinan la competencia y el individualismo”

    La mayor crisis en la carrera de Ed Sheeran abre el debate entre pop y política: esto piensan sus fans en Chile

    Placebo vuelve a Chile con masivo show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    Oposición anuncia una moción para cesar al ministro del Interior de Perú tras el asesinato de una candidata
    Mundo

    Oposición anuncia una moción para cesar al ministro del Interior de Perú tras el asesinato de una candidata

    Xi Jinping en Washington: qué esperar de la primera visita de Estado del líder chino a EE.UU. en una década

    Las explosivas revelaciones de las memorias del hermano de Lady Di que sacuden a la Corona británica

    50 Genias del Año abre sus postulaciones: ¿a quién reconocerías?
    Paula

    50 Genias del Año abre sus postulaciones: ¿a quién reconocerías?

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18