Japón alerta por llegada del tifón Dujuan: podría llegar a Tokio entre lunes y martes

La Dirección de Meteorología de Japón pronosticó que entre el lunes y el martes el tifón Dujuan se acercará a las zonas costeras del este del país que dan al Pacífico, incluyendo Tokio.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que podrían registrarse lluvias intensas incluso antes de la llegada de la tormenta a la zona.

A las 3.00 horas del domingo, Dujuan, identificado como el tifón número 25 según la nomenclatura japonesa, avanzaba hacia el noroeste sobre el mar al sur de Japón a una velocidad de 20 km/h.

El fenómeno presentaba una presión atmosférica central de 970 hectopascales, con vientos de hasta 126 km/h cerca de su centro y ráfagas que alcanzaban los 180 km/h. Su zona de tormenta tenía un radio de 110 kilómetros.

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Cambio de rumbo desde el lunes

Se prevé que el tifón cambie su trayectoria hacia el noreste a partir del lunes y que mantenga su intensidad hasta el martes.

Durante ese periodo, probablemente se aproxime a las islas Izu y a las zonas costeras del Pacífico oriental de Japón, donde se encuentra la región de Kanto.

Fuertes precipitaciones, posiblemente acompañadas de rayos, podrían afectar a las islas Izu y las zonas costeras del Pacífico desde Tokai hasta Tohoku, incluso antes de la llegada del tifón, lo que podría incrementar la canidad total de lluvia antes de que el fenómeno se aleje.

Para el domingo se pronostican vientos extremadamente fuertes en las islas Izu y en la región de Tokai. El lunes, ráfagas aún más intensas podrían afectar las islas Izu y la región de Kanto.

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Riesgo de inundaciones y deslizamientos

Los meteorólogos recomendaron extremar las precauciones frente a posibles deslizamientos de tierra y fuertes vientos.

También advirtieron sobre el riesgo de inundaciones en zonas bajas, crecidas o desbordamientos de ríos y oleaje intenso.

A los residentes de zonas urbanas se les recomendó mantenerse en alerta ante eventuales inundaciones en calles, carreteras e instalaciones subterráneas.