Mujer de 91 años es hallada muerta en Pitrufquén: Fiscalía no descarta robo en su vivienda

Una mujer de 91 años fue encontrada sin vida en Pitrufquén, luego de que un familiar directo concurriera a visitarla y constatara su fallecimiento.

“Un familiar directo de la víctima vino a visitarla y pudo constatar de que se encontraba sin vida”, señaló la fiscal de La Araucanía, Vania Arancibia, en Mega.

La persecutora indicó que se trata de una mujer de la tercera edad y sostuvo que existen antecedentes atribuibles a la intervención de terceras personas.

Asimismo, señaló que al interior de la vivienda se constató el registro de pertenencias y muebles.

Mujer de 91 años es hallada muerta en Pitrufquén: Fiscalía no descarta robo en su vivienda. Imagen referencial de PDI en Pitrufquén.

“Se puede determinar que hubo registro de las pertenencias de los muebles que existen en el interior de la casa”, afirmó.

En ese contexto, Arancibia indicó que entre las hipótesis “no se puede descartar el robo”, el cual habría desencadenado el crimen, sostuvo.