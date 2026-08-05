SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Tenemos un acuerdo preliminar”: el LIV Golf encuentra un nuevo inversionista y garantiza su continuidad

    Scott O'Neil, CEO del circuito, anunció el principio de acuerdo para asegurar el financiamiento en el corto plazo y también abordó una nueva fórmula que involucra a los jugadores.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    El LIV Golf espera asegurar su funcionamiento. Charles Laberge/LIV Golf

    El LIV Golf atraviesa por el momento más delicado de su historia. El circuito creado en 2022 dejará de recibir los millonarios recursos del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, lo que pone en serio riesgo su continuidad. Es por esto que se han tomado algunas medidas que apuntan a atraer nuevos socios y que comienzan a dar sus primeros resultados concretos.

    La tarea parece titánica, pues el PIF invirtió cerca de 5 mil millones de dólares desde su fundación para financiar los suculentos premios para los deportistas y los estratosféricos bonos para atraerlos al naciente tour. De hecho, Joaquín Niemann llegó por más de US$ 75 millones libres de impuestos y otras estrellas como Jon Rahm y Bryson DeChambeau arribaron por cifras aún mayores.

    El panorama ha sido complejo y los mismos deportistas han mostrado su inquietud sobre el futuro del circuito que premia tanto el rendimiento individual como por equipos. Sin embargo, en la antesala del LIV Golf de Nueva York, que se disputa en el Trump National Bedminster, el CEO del tour, Scott O’Neil anunció el fichaje de un nuevo inversionista.

    “Tenemos la gran fortuna de que un inversor principal haya firmado un acuerdo preliminar aprobado por nuestra junta directiva, que financiará al LIV en el futuro. Son muy buenas noticias para nosotros”, declaró el director ejecutivo.

    Eso sí, evitó revelar la identidad del nuevo financista. “Lo que puedo decirles es lo que ya les dije. Por el momento, mantenemos en secreto para los medios los detalles del acuerdo, el inversor y gran parte de lo que podrían querer saber sobre esta segunda fase”, se excusó.

    Un LIV 2.0

    El martes se llevó a cabo una reunión de emergencia entre la organización y los jugadores para explicarles cómo cambiarán las cosas de aquí al futuro. El plan es acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos y realizar una solicitud de quiebra por deudas superiores a los US$ 250 millones en obligaciones contractuales.

    La fórmula prometida es que los propios deportistas se transformen accionistas tras la reestructuración del circuito, conocida como LIV 2.0.

    Ante ello, O’Neil, destacó que los golfistas están al tanto de estos nuevos cambios: “Nos sentamos con cada uno de los jugadores y les explicamos todo. Para algunos de ellos, es su primera incursión en lo que son las acciones, cómo funcionan, qué es un calendario de adquisición de derechos, cómo se va a mantener en el futuro y cómo se compara eso”.

    “También estamos devolviendo algunos de los derechos a los jugadores. Así que hay toda una fórmula que les estamos explicando. En primer lugar, tener socios comerciales que trabajan a un nivel tan alto... cada vez hablaba menos a medida que avanzaban las reuniones. Pero sí, tenemos un apoyo tremendo, tremendo, y lo agradezco mucho”, cerró.

    Más sobre:LIV GolfJoaquín NiemannScott O'NeilFondo de Inversión PúblicaArabia SauditaNueva York

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump pide a sus senadores que reaccionen de cara a las próximas legislativas o será “el último presidente republicano”

    Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    Lo más leído

    1.
    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    2.
    Marcelo Salas pierde la paciencia: despide a Arturo Sanhueza de la banca de Deportes Temuco

    Marcelo Salas pierde la paciencia: despide a Arturo Sanhueza de la banca de Deportes Temuco

    3.
    Conmebol pasa la cuenta: Boca Juniors recibe millonaria multa tras el duelo ante O’Higgins en la Bombonera

    Conmebol pasa la cuenta: Boca Juniors recibe millonaria multa tras el duelo ante O’Higgins en la Bombonera

    4.
    Búsqueda de casa con bono incluido, ingreso de su mascota y equipo de marketing: cómo Vozinha planifica su vida en Chile

    Búsqueda de casa con bono incluido, ingreso de su mascota y equipo de marketing: cómo Vozinha planifica su vida en Chile

    5.
    “No quiero nada, ya está”: masajista revela las últimas palabras que le dijo Diego Maradona antes de morir

    “No quiero nada, ya está”: masajista revela las últimas palabras que le dijo Diego Maradona antes de morir

    6.
    ¿Puede debutar Vozinha por Colo Colo este fin de semana?

    ¿Puede debutar Vozinha por Colo Colo este fin de semana?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma
    Chile

    Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street
    Negocios

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    SK hynix aprueba inversión de US$38.300 millones en nuevas fábricas de memoria para IA

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena
    Tendencias

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Las Diablas ya están en Países Bajos para competir en el Mundial de Hockey Césped
    El Deportivo

    Las Diablas ya están en Países Bajos para competir en el Mundial de Hockey Césped

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento
    Tecnología

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez
    Cultura y entretención

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez

    Los Pueblos del Mar: la amenaza histórica latente en La Odisea de Christopher Nolan

    Natalia Valdebenito lleva su nuevo espectáculo de improvisación al Teatro ICTUS

    Trump pide a sus senadores que reaccionen de cara a las próximas legislativas o será “el último presidente republicano”
    Mundo

    Trump pide a sus senadores que reaccionen de cara a las próximas legislativas o será “el último presidente republicano”

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    La UE afirma que Rusia ha reclutado a “más de 28.000 extranjeros de 135 países” para combatir en Ucrania

    Así son los infartos en las mujeres
    Paula

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela