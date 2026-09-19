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    El lamento de Santiago Wanderers: “Las expulsiones nos condicionan; incluso con uno menos les competimos”

    El capitán Lucas Aveldaño y el portero Fabiano Avello abordaron la caída ante el Real Madrid en la final de la Intercontinental Sub 20.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Foto: UEFA.

    Santiago Wanderers se quedó al borde de la gloria en la final de la Copa Intercontinental Sub 20. Los caturros cayeron por 3-1 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en un partido marcado por el controversial arbitraje.

    El capitán Lucas Aveldaño mostró amargura por la derrota y cuestionó al polaco Damian Sylwestrzak, que expulsó a tres futbolistas porteños, además de cobrar un penal: “Creíamos que podíamos, tuvimos momentos muy buenos. Lamentablemente nos condiciona una roja. Me molesta lo de los árbitros, no me gusta poner excusas, pero en el sentido de que sea un polaco, que no podamos comunicarnos con ellos, es vergonzoso para mí eso. Pero bueno, no me gustan las excusas, totalmente agradecido con la gente que nos vino a apoyar, con la gente que está en Chile, que no pudo venir y nos está apoyando igual”, comenzó señalando el volante en TNT Sports.

    Los fouls más mínimos se los cobraban, a nosotros no. Las expulsiones nos condicionaron todo, pero no es excusa, ellos juegan bien. Y nada, a seguir trabajando en Chile. Se notó. Incluso con uno menos les competimos, tratamos de jugar de igual a igual, pero así es el fútbol”, añadió.

    Aveldaño también le envió un mensaje a los hinchas caturros y aseguró que buscarán el ascenso: “Agradecer a todos, a la gente que nos vino a apoyar, a la gente que está en casa, a nuestras familias. Ahora toca volver a Chile a trabajar e ir por el ascenso con Wanderers”, cerró.

    El orgullo caturro

    El portero Fabiano Avello también lamentó la caída y las expulsiones, aunque también realizó una autocrítica: “Un sabor amargo, la verdad, porque quizás con el equipo completo hubiésemos dado un partido más de exhibición. Fue un partido de mucha lucha de nuestra parte, que no supimos majear bien las ansías de nuestra parte, pero es parte de, porque es una ocasión única. Las emociones son distintas en todos y no supimos manejarlas de la mejor manera”, aseguró.

    El arquero se refirió al penal que le tapó a Daniel Yáñez sobre el cierre: “Estoy emocionado, sin voz, porque se dio todo dentro de la cancha. Varias veces me fueron a atender, acalambrado, pero con mucho orgullo, con el pecho muy inflado por lo que se consiguió. Sin nada se consiguió mucho, es algo inimaginable venir acá, jugar contra el Real Madrid y tapar un penal ante el Real Madrid, es algo único”, añadió.

    “Primero, me frustré, me enojé porque ya nos habían cobrado muchas cosas en contra. Después, mi mentalidad fue: ‘lo atajo y me hago famoso o nos vamos de boleta’, pero menos mal, gracias a Dios y al trabajo del profe Fernando, que estuvimos estudiando anoche, se dio la oportunidad. Orienté al delantero y funcionó, salió todo bien”, continuó.

    Finalmente, también cerró con un mensaje hacia la fanaticada porteña: “Al pueblo caturro, más que agradecido. Disculpen por no llevarles la copa, pero que se queden con la Libertadores y que no se preocupen porque nosotros también estamos pensando en el ascenso y llevar a Wanderers a lo más alto, que es lo que se merece”, sentenció.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalCopa Intercontinental Sub 20Intercontinental Sub 20Santiago WanderersSantiago Wanderers Sub 20Real MadridLucas AveldañoFabiano Avello

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