Arrau califica de “intensas” las Fiestas Patrias en materia de seguridad y reporta cuatro homicidios en 24 horas

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, adelantó este viernes parte del balance policial de Fiestas Patrias y señaló que durante las últimas 24 horas se contabilizaban cuatro homicidios, en unas celebraciones que calificó como “intensas” desde el punto de vista de la seguridad.

El secretario de Estado explicó que el balance consolidado será entregado el lunes, una vez que se cierre la información correspondiente a las últimas jornadas. “Si bien fueron unas Fiestas Patrias algo más cortas, en lo policial intensas”, afirmó Arrau.

El ministro indicó que hasta ese momento se registraban cuatro homicidios en 24 horas y agregó que la cifra podría aumentar a cinco si fallece una persona que permanece grave en un centro asistencial. Debido a que las celebraciones aún no finalizan completamente, evitó establecer por ahora una comparación definitiva con años anteriores.

“Todavía es muy temprano para decir que ha habido un alza respecto a años anteriores en este tipo de hechos”, sostuvo.

Arrau califica de “intensas” las Fiestas Patrias en materia de seguridad y reporta cuatro homicidios en 24 horas DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Entre los hechos abordados por Arrau estuvo el homicidio de un adolescente de 16 años en La Pintana, mientras su hermano mayor permanece hospitalizado tras resultar herido en el mismo ataque.

El ministro señaló que existen antecedentes bajo investigación sobre eventuales situaciones ocurridas antes de la balacera, aunque recalcó que corresponde a las policías y al Ministerio Público establecer la dinámica definitiva.

Arrau también se refirió al homicidio ocurrido en Rengo, en el contexto de una riña en una fonda. Aseguró que la investigación se encuentra “bastante más avanzada” que la de La Pintana, pero evitó entregar antecedentes adicionales mientras continúan las diligencias del Ministerio Público.

Mayor despliegue policial durante las celebraciones

El titular de Seguridad afirmó que durante estas Fiestas Patrias hubo “más carabineros y más policías desplegados en las calles, fiscalizando preventivamente las fondas”.

El ministro indicó que también se detectaron fondas irregulares e ilegales, mientras que algunas actividades fueron impedidas antes de su realización por no cumplir con los requerimientos de seguridad.

Respecto de los hechos violentos registrados durante las celebraciones, señaló que estos responden a distintas dinámicas y mencionó casos asociados a “pasadas de cuenta” y otras situaciones vinculadas al ámbito delictual.

Arrau insistió, sin embargo, en esperar el balance definitivo antes de determinar si existe un aumento de homicidios respecto de años anteriores.

Donde el ministro sí identificó un aumento fue en los siniestros de tránsito ocurridos durante estas Fiestas Patrias.

Arrau destacó que se han realizado miles de controles, aunque se han mantenido las detenciones de conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol o las drogas. “La primera responsabilidad es de cada uno de nosotros en la prevención, en la prudencia en lo que es accidentes del tránsito y también en la preocupación en lo que es seguridad”, sostuvo.