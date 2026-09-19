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    Detienen a hombre por presunto femicidio de su pareja y homicidio de su hijastra de 15 años en Villarrica

    El imputado de 41 años mantiene antecedentes policiales por los delitos de robo en lugar habitado y hurto simple. Además, existe un antecedente preliminar respecto de un eventual consumo de sustancias ilícitas por parte del imputado previo a la ocurrencia de los hechos.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Hombre es detenido por presunto femicidio de su pareja y homicidio de su hijastra de 14 años en Villarrica

    Un hombre habría asesinado a su pareja y a su hija de 15 años durante el pasado viernes al interior de su domicilio ubicado la comuna de Villarrica, Región de la Araucanía.

    En el marco de las primeras diligencias investigativas, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que las víctimas corresponden a una mujer adulta y su hija quienes habrían sido víctimas de un femicidio y homicidio, respectivamente.

    Los peritos de la Brigada de Homicidios (BH) de Temuco y el Laboratorio de Criminalística determinaron que las mujeres habrían fallecido a raíz del uso de un elemento contundente, presuntamente un hacha, lo que aún está en investigación.

    Carabineros, por su parte, detuvo a un hombre de nacionalidad chilena de 41 años, quien sería la pareja de la mujer fallecida y padrastro de la adolescente.

    El subjefe de la BH de Temuco, Ángel Sandoval, indicó que a raíz de las diligencias investigativas, como entrevistas a familiares y vecinos y el empadronamiento del sector, la PDI estableció que el imputado habría concurrido hasta el domicilio de una hermana y le habría dicho que “había dado muerte a su pareja y a la hija de esta, al interior del inmueble que ambos compartían”.

    En ese sentido, los equipos policiales continuarán con las diligencias investigativas para esclarecer la dinámica de los hechos, la participación del detenido y las circunstancias en que ocurrieron los fallecimientos.

    El imputado de 41 años mantiene antecedentes policiales por los delitos de robo en lugar habitado y hurto simple. Además, existe un antecedente preliminar respecto de un eventual consumo de sustancias ilícitas por parte del imputado previo a la ocurrencia de los hechos.

    El detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Villarrica a primera hora de este sábado, para su correspondiente control de detención.

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