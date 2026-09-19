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    Anuncian cierre del paso Los Libertadores por malas condiciones climáticas en la alta cordillera

    La medida, que rige para todo tipo de vehículos en los controles fronterizos de Guardia Vieja (Chile) y Uspallata (Argentina), se realizará a partir de las 12.00 horas de este domingo. El túnel internacional, en tanto, cerrará a las 14.00 horas.

    Por 
    Lya Rosen

    La Delegación Presidencial Provincial (DPP) de Los Andes informó el cierre preventivo del complejo fronterizo Los Libertadores para todo tipo de vehículos a partir de este sábado 19 de septiembre, debido al pronóstico de malas condiciones climáticas en la alta cordillera.

    En un comunicado oficial, dado a conocer por redes sociales, la autoridad detalló que la determinación fue tomada tras una reunión sostenida por el comité de coordinación chilena y argentina del paso, realizada durante esta jornada.

    “En virtud de los reportes técnicos entregados por ambas vialidades, debido a las inestabilidades climáticas anunciadas para la alta cordillera, situación que afectaría una transitabilidad segura para los usuarios, se suspende de forma preventiva, el transito internacional para todo tipo de vehículos”, notificó el texto.

    Ante ello, se procederá al cierre de barreras de los controles fronterizos de Guardia Vieja (Chile) y Uspallata (Argentina) desde las 12.00 horas de este sábado. Por su parte, el túnel internacional cerrará a las 14.00 horas.

    De acuerdo a la delegación, el estado del Sistema Integrado Cristo Redentor se actualizará, tanto en lo relacionado a las condiciones climáticas como con la transitabilidad segura de la ruta, en un reporte a las 08.00 horas del lunes 21 de septiembre.

    La DPP de Los Andes culminó su aviso haciendo un llamado a los usuarios del paso fronterizo a monitorear las cuentas de X @UPFronterizos o @CFLosLibertador, para mantenerse informados sobre sus condiciones antes de realizar un viaje.

    Más sobre:Paso Los LibertadoresCierreAlta cordilleraDelegación Presidencial ProvincialLos AndesGuardia ViejaUspallataTúnel internacionalNacional

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