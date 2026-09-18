Bachelet sufre fuerte revés en nuevo sondeo por la ONU: obtiene un voto de apoyo y 11 en contra

Carrera por la Secretaría General de la ONU sigue sin aspirante de consenso y aumenta presión sobre Bachelet

Una nueva votación informal del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) volvió a dejar sin consenso la carrera por la secretaría general del organismo y entregó una nueva señal sobre el futuro de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet.

La definición requiere que el Consejo de Seguridad recomiende una candidatura a la Asamblea General. Para avanzar hacia esa instancia, es clave contar con el respaldo de al menos nueve de sus 15 miembros, además de evitar el veto de cualquiera de los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

El resultado supone una nueva señal de alerta para la expresidenta Bachelet, pero también significa que a esta altura del proceso el Consejo de Seguridad le quitó el piso a todos los postulantes.

El último sondeo, realizado el pasado 21 de agosto, instaló dudas sobre el respaldo de la candidatura de la exmandataria, quien quedó en el séptimo lugar entre ocho candidaturas con solo dos votos de respaldo, seis en contra y siete abstenciones.

Carrera por la Secretaría General de la ONU sigue sin aspirante de consenso y aumenta presión sobre Bachelet Lev Radin / Zuma Press / Europa

Es así que la ausencia de un consenso añadió aún más presión sobre la candidatura de Bachelet, quien había acordado con Brasil y México esperar el resultado de este tercer sondeo antes de definir los próximos pasos de la campaña: si sostener o retirar definitivamente la postulación de la exmandataria.

La falta de un nombre ha generado discrepancias dentro de los mismos miembros permanentes del Consejo. El director de Organizaciones Multilaterales de la Cancillería rusa, Kirill Logvinov, sostuvo que entre los actuales postulantes “no hay ninguno que se ajuste claramente a los intereses de Rusia”.

“Conocemos bien a todos los aspirantes; pudimos entrevistar a casi todos ellos en Moscú. Cada uno tiene sus fortalezas y debilidades”, señaló el diplomático ruso.

“No descartamos la posibilidad de que surjan nuevos candidatos antes de que termine el año”, agregó.

Logvinov recalcó que uno de los principales requisitos políticos para destrabar la elección es que el nombre propuesto logre generar respaldo transversal dentro del Consejo de Seguridad. “El candidato debe ser aceptable para todos los miembros permanentes (...) y para la mayoría de sus miembros no permanentes”, afirmó.

Según los resultados preliminares, Bachelet obtuvo solo un voto de apoyo, 11 en contra y tres abstenciones, lo que la posiciona como una de las postulaciones con mayor rechazo entre los ocho nombres en competencia.

En contraste, Rebeca Grynspan encabezó la votación con nueve respaldos, cinco votos en contra y una abstención, mientras Carolyn Rodrigues-Birkett obtuvo ocho apoyos, seis rechazos y una abstención.

Le siguió Rafael Grossi, con cinco apoyos, ocho rechazos y dos abstenciones; Olara Otunnu, con cinco votos favorables, siete en contra y tres abstenciones; y Macky Sall, con cinco respaldos, nueve rechazos y una abstención.

María Fernanda Espinosa, por su parte, consiguió tres votos a favor, seis en contra y seis abstenciones. La peor posición fue la de Nasser Baki, quien no recibió respaldos, sumó diez votos en contra y cinco abstenciones.

En medio de esas definiciones, el equipo de la exmandataria confirmó a La Tercera que Bachelet concretará un viaje hacia Nueva York durante estos días, con el fin de sostener una agenda de alto nivel durante la estadía de la exmandataria en Estados Unidos.

El viaje podría coincidir con la Semana de Alto Nivel de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, que iniciará el próximo lunes 21 de septiembre en Nueva York.

Asimismo, se desarrollará el debate general de jefes de Estado y de gobierno entre el 22 y el 28 de septiembre, donde se espera la presencia del Presidente José Antonio Kast, quien no respaldó la candidatura de la exmandataria.

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