Sismo sacude parte de la zona central: movimiento telúrico afectó a la Región Metropolitana

Un sismo de magnitud 4,7 se registró durante la tarde de este viernes 18 de septiembre en la Región Metropolitana, en medio de las celebraciones de Fiestas Patrias.

De acuerdo con la información preliminar entregada por Centro Sismologíco de la Universidad de Chile, el movimiento ocurrió a las 13.52 horas y su epicentro se ubicó a 4,46 kilómetros al noroeste de Farellones.

Hora Local: 2026/09/18 13:52:07, mag: 4.7, Lat: -33.33, Lon: -70.35, Prof: 97.62, Loc : 4.24 km al NO de Farellones — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) September 18, 2026

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el sismo alcanzó una intensidad III en la escala de Mercalli en Santiago. El organismo indicó que se mantienen evaluando eventuales daños a personas, alteraciones a servicios básicos o afectaciones a infraestructura producto del movimiento.

Intensidades en Escala de Mercalli:

Región de Valparaíso

Quillota: V San Antonio: IV Casablanca: IV Limache: IV Quilpué: IV Viña del Mar: IV San Felipe: IV Cartagena: III

Región Metropolitana de Santiago

Tiltil: IV San José de Maipo: IV San Bernardo: IV Independencia: IV La Florida: IV La Pintana: IV Las Condes: IV Macul: IV Ñuñoa: IV Quilicura: IV San Miguel: IV San Ramón: IV Isla de Maipo: IV Peñaflor: IV Talagante: IV Santiago: III Curacaví: III Lo Barnechea: III El Monte: III

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Navidad: III Rancagua: III Graneros: III Machalí: III Mostazal: III Rengo: III Chimbarongo: II San Fernando: II



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