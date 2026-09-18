Sismo sacude parte de la zona central: movimiento telúrico afectó a la Región Metropolitana
El movimiento se registró a las 13.52 horas de este viernes 18 de septiembre, en medio de las celebraciones de Fiestas Patrias.
Un sismo de magnitud 4,7 se registró durante la tarde de este viernes 18 de septiembre en la Región Metropolitana, en medio de las celebraciones de Fiestas Patrias.
De acuerdo con la información preliminar entregada por Centro Sismologíco de la Universidad de Chile, el movimiento ocurrió a las 13.52 horas y su epicentro se ubicó a 4,46 kilómetros al noroeste de Farellones.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el sismo alcanzó una intensidad III en la escala de Mercalli en Santiago. El organismo indicó que se mantienen evaluando eventuales daños a personas, alteraciones a servicios básicos o afectaciones a infraestructura producto del movimiento.
Intensidades en Escala de Mercalli:
- Región de Valparaíso
- Quillota: V
- San Antonio: IV
- Casablanca: IV
- Limache: IV
- Quilpué: IV
- Viña del Mar: IV
- San Felipe: IV
- Cartagena: III
- Región Metropolitana de Santiago
- Tiltil: IV
- San José de Maipo: IV
- San Bernardo: IV
- Independencia: IV
- La Florida: IV
- La Pintana: IV
- Las Condes: IV
- Macul: IV
- Ñuñoa: IV
- Quilicura: IV
- San Miguel: IV
- San Ramón: IV
- Isla de Maipo: IV
- Peñaflor: IV
- Talagante: IV
- Santiago: III
- Curacaví: III
- Lo Barnechea: III
- El Monte: III
- Región del Libertador General Bernardo O’Higgins
- Navidad: III
- Rancagua: III
- Graneros: III
- Machalí: III
- Mostazal: III
- Rengo: III
- Chimbarongo: II
- San Fernando: II
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