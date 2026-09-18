Guerra híbrida: Macron ordena reforzar protección de infraestructura crítica tras aumento de ataques rusos en Europa

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el viernes que ordenó la protección de las infraestructuras críticas del país frente a los ataques con drones y ciberataques. Su declaración ocurrió en momentos en que se ha registrado un aumento en los incidentes con drones y sospechas de sabotaje durante la semana.

“He solicitado al gobierno que prepare un plan para proteger nuestras infraestructuras críticas, así como los lugares más sensibles de nuestra base industrial y tecnológica de defensa, frente a los ataques con drones y los ciberataques. La amenaza híbrida rusa hacia los europeos y Francia se ha intensificado”, indicó el mandatario, quien tuvo una reunión confidencial en el Elíseo con los principales candidatos a las presidenciales de 2027, dedicada al deterioro de la situación internacional.

“Nadie está a salvo”, advirtió el presidente en una clara referencia a la amenaza rusa. “Todos debemos estar alerta, actuar y hacer todo lo posible para prever, planificar y protegernos”, insistió.

Face à la dégradation de la situation internationale, j’ai réuni les chefs de parti représentés au Parlement pour faire le point. https://t.co/r7lO9fB6aL — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 18, 2026

Los ataques híbridos rusos “no quedarán sin respuesta. Sería un error por parte de Rusia seguir actuando de esta manera contra los europeos”. El presidente francés se refirió al intento de atentado con un dron en el aeropuerto de Leipzig, en Alemania, a comienzos de agosto.

Macron advirtió que la situación es “grave” y que Francia se encuentra en un momento de “vigilancia”. “La esencia de la disuasión consiste en no dar visibilidad a lo que haremos. La intención que hay detrás de esto es intimidarnos y romper el esfuerzo de apoyo a los ucranianos. La consecuencia será la contraria. No estamos intimidados porque sabemos que en Ucrania está en juego nuestra seguridad de hoy y de mañana”, indicó.

Las declaraciones de Macron ocurrieron un día después de que el primer ministro polaco, Donald Tusk, dijera -citando evaluaciones de inteligencia- que Rusia podría lanzar “ataques híbridos con drones y misiles” contra Polonia y otros países de la OTAN que apoyan a Ucrania, presentándolos como accidentales.

En su intervención ante el Parlamento el jueves, Tusk afirmó que tales ataques podrían formar parte de un esfuerzo ruso por poner a prueba la determinación de la OTAN y sembrar dudas sobre si la alianza invocaría el Artículo 5, según el cual un ataque contra un miembro se considera un ataque contra todos.

“Según las evaluaciones de inteligencia, el plan de Rusia... incluye ataques híbridos con drones y misiles contra países que apoyan a Ucrania, incluida Polonia”, dijo Tusk.

“Estas posibilidades se han estado discutiendo desde hace algún tiempo, pero la información ahora es muy consistente y, lamentablemente, convincente”, agregó.

Tusk afirmó que este era el escenario que consideraba más probable para los próximos meses, pero no el único posible. No reveló la identidad de los servicios de inteligencia responsables de esta evaluación. Sin embargo, una semana antes, había declarado haber recibido un informe detallado directamente del director de la CIA, John Ratcliffe, sobre los posibles acontecimientos en los próximos meses.

Lekcja z 17 września 1939 roku nie pójdzie na marne. Jeśli ktokolwiek odważy się nas zaatakować, spotka się ze stanowczą odpowiedzią. Naszą i naszych sojuszników. pic.twitter.com/5y5Ggg5wte — Donald Tusk (@donaldtusk) September 17, 2026

El primer ministro polaco no especificó si la advertencia del jueves se basaba en ese informe.

Reino Unido también ha levantado las alertas, el jefe del Estado Mayor de la Defensa británica, Sir Richard Knighton, declaró esta semana que la amenaza de Rusia significa que Gran Bretaña está atravesando el período “más peligroso” de sus 35 años de carrera en las fuerzas armadas. Según la BBC, se ha comenzado a trabajar en el llamado “libro de guerra” del gobierno, que no se ha actualizado en décadas.

“No son los tanques los que te deben preocupar”, afirmó a la BBC, la historiadora Margaret MacMillan, autora de “La guerra: cómo el conflicto nos ha moldeado”.

“Se trata de cortar cables en el fondo del océano. Se trata de piratear sistemas de los que dependen tantas cosas. La posibilidad de una guerra asimétrica, de una guerra cibernética, está creciendo a pasos agigantados.”

Los europeos, y especialmente las élites dirigentes de Europa Occidental, han sucumbido a una “crisis de incredulidad” que dura décadas, dijo Andrew Michta, un académico estadounidense de origen polaco que es profesor de estudios estratégicos en la Escuela Hamilton de la Universidad de Florida.

A su juicio Reino Unido, al igual que muchas naciones europeas, tiene niveles muy bajos de preparación psicológica y que las autoridades no están siendo sinceras sobre las amenazas que se avecinan.

“Los alemanes se han desarmado por completo en los últimos 30 años. El Reino Unido también está en gran medida desarmado y, lo que es más importante, mentalmente. No hay preparación para lo que está sucediendo porque las élites políticas no se dirigen a la ciudadanía de una manera que refleje con honestidad la gravedad de la situación”, afirmó Michta.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho repetidamente que Rusia no planea atacar a Europa, pero el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, advirtió a las naciones europeas que no enviaran tropas a Ucrania, lo que Rusia interpretaría como una declaración de guerra. “Si Europa ataca a Rusia, será una guerra completamente diferente y muy corta”, afirmó.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: kremlin.ru

La guerra híbrida es una estrategia que combina la fuerza militar convencional con métodos no militares como los ciberataques, la desinformación y la presión económica.

Incidentes en el flanco oriental

La advertencia de Tusk se produjo en medio de una serie de ataques con drones rusos cerca de la frontera de Ucrania con Polonia en los últimos días.

El domingo pasado, un dron ruso impactó contra un tren de pasajeros cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia, poco después de que el ex primer ministro británico Boris Johnson y altos funcionarios de seguridad europeos hubieran pasado por la misma línea.

Ucrania afirmó que todos los pasajeros habían sido evacuados minutos antes del impacto en Yahodyn, que alcanzó la locomotora del tren.

Por otro lado, aviones de combate polacos despegaron el jueves después de que un dron ruso propulsado por reactor se acercara a la frontera durante un ataque en el oeste de Ucrania. El dron se estrelló o fue derribado a unos 4 kilómetros de Polonia, según información preliminar del ejército polaco, citada por el portal de la televisión polaca TVP.

Tusk declaró que una gasolinera cerca del paso fronterizo de Yahodyn-Dorohusk parecía haber sido el objetivo del ataque y que se había reportado una “explosión masiva”. El ejército polaco afirmó que no se había producido ninguna violación del espacio aéreo polaco.

Las sirenas antiaéreas sonaron en algunas zonas del este de Polonia, mientras que los vuelos en los aeropuertos de Lublin y Rzeszów fueron suspendidos temporalmente debido a la actividad de aviones militares polacos en la zona.

El incidente se produjo tras los ataques con drones rusos en la misma zona fronteriza el domingo. Un dron impactó contra la locomotora de un tren de pasajeros que cubría la ruta Kiev-Varsovia, a unos 2 kilómetros de Polonia, mientras que otro impactó contra una gasolinera cerca del paso fronterizo de Yahodyn-Dorohusk.

Mientras tanto, la policía moldava encontró restos de un dron en un suburbio de la capital, Chisináu. Los residentes informaron haber escuchado una explosión la noche del 17 al 18 de septiembre. Sin embargo, el Ministerio de Defensa moldavo ha declarado que no registró ninguna violación del espacio aéreo esa noche.

Según explicó el portal del diario Ukrainska Pavda, los misiles de ataque rusos que se utilizan para atacar Ucrania vuelan regularmente hacia Moldavia. En la noche del 16 al 17 de septiembre, otro dron cruzó el espacio aéreo del país y regresó a Ucrania casi de inmediato.

Por otro lado, Bielorrusia inició el miércoles maniobras militares de cuatro días cerca del paso de Suwałki, en la frontera con Polonia y Lituania.

Según informó Radio Svaboda, el servicio bielorruso de Radio Free Europe, los ejercicios incluyen el entrenamiento de batallones mecanizados y de tanques en protección fronteriza, “operaciones de contrasabotaje” y defensa contra ataques de drones y aeronaves ligeras, según declaró el Ministerio de Defensa bielorruso.

Los ejercicios se están llevando a cabo en parte cerca del paso de Suwałki, un tramo de 104 kilómetros de la frontera polaco-lituana que sirve como único enlace terrestre entre los estados bálticos y el resto de la OTAN, y que separa a Bielorrusia del enclave ruso de Kaliningrado.

Entre los lugares incluidos se encuentran el campo de entrenamiento de Hoża, en la frontera con Lituania, y las sierras de Brzeski y Różański, situadas a unos 15 y 60 kilómetros de la frontera con Polonia, respectivamente.

En medio de este contexto, Ucrania informó de que Rusia estaba utilizando estaciones de retransmisión bielorrusas para guiar ataques con drones contra objetivos en el oeste de Ucrania.

El Ministerio de Defensa bielorruso calificó los ejercicios de “puramente defensivos” y afirmó que el número de tropas y equipos involucrados no superaba los límites establecidos por el Documento de Viena de 2011, que exige la notificación previa a otros Estados. No se ha facilitado ninguna cifra sobre el número de soldados participantes.

Bielorrusia lleva años realizando maniobras cerca de las fronteras de la OTAN, con frecuencia en las que participan fuerzas rusas.