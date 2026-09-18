Te Deum Ecuménico: Chomali pide "grandes acuerdos" a la clase política y califica la corrupción como "el mal de todos los males"

Con la presencia del Presidente José Antonio Kast y autoridades de distintos poderes del Estado, este viernes se desarrolló el Te Deum Ecuménico, ceremonia en la que el cardenal, Fernando Chomali, centró parte de su intervención en la situación política y social del país.

Kast llegó a las 11.08 horas a la Catedral Metropolitana, mientras que entre los asistentes estuvieron la presidenta del Senado, Paulina Núñez; el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri; la contralora Dorothy Pérez; el fiscal nacional subrogante Miguel Ángel Orellana; representantes de países vecinos; comandantes del Ejército; jefes de las policías y Ricardo Blanco, presidente subrogante del Poder Judicial.

Al inicio de la ceremonia, a las 11.20 horas, Chomali pidió silencio y respeto por las víctimas del incendio en un hogar de ancianos en Pitrufquén, momento en que se escuchó una trompeta de Carabineros.

Te Deum Ecuménico: Chomali pide "grandes acuerdos" a la clase política y califica la corrupción como "el mal de todos los males" LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Chomali apunta a la corrupción

Durante su intervención, el cardenal abordó distintos planos de la sociedad y de la vida nacional, mencionando en varios pasajes la corrupción como uno de los problemas de Chile.

Chomali incluyó entre los asuntos que interpelan al país la pobreza, la violencia, el desencuentro político, la baja tasa de natalidad, el envejecimiento de la población y las consecuencias de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en la educación y el empleo.

Sobre la corrupción, la calificó como “el mal de todos los males” y como “un verdadero cáncer que, si no se detiene a tiempo, nos traerá mal sobre mal. Dolor sobre dolor, muerte sobre muerte”.

Más adelante volvió sobre ese punto y sostuvo que la corrupción “corroe los cimientos de la sociedad”, además de señalar que abre la puerta al crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico y la trata de personas.

Te Deum Ecuménico: Chomali pide "grandes acuerdos" a la clase política y califica la corrupción como "el mal de todos los males" LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

“No habrá una sociedad sana, escuelas sanas, empresas sanas, capillas tranquilas y niños jugando en las plazas, si al interior del estado hay signos de corrupción”.

El cardenal afirmó que erradicarla es prioritario y recurrió a la imagen de que “un árbol corrompido en sus raíces no dará buenos frutos”.

El llamado a la clase política

Chomali también se refirió al desencuentro político, el cual, según señaló, “fragmenta el diálogo y dificulta los consensos”. En otro momento aseguró que “no están los tiempos para proyectos personales, para pasar cuentas, para superficialidades, y menos para frivolidades”.

En esa línea, llamó a avanzar hacia “los grandes acuerdos” y “los generosos consensos”, además de plantear la necesidad de unidad en medio de la diversidad.

Te Deum Ecuménico: Chomali pide "grandes acuerdos" a la clase política y califica la corrupción como "el mal de todos los males" JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El cardenal posteriormente se dirigió directamente al rol de la política.

“Chile necesita una clase política capaz de situarse por sobre la confrontación permanente y que ejerza su labor a través de convicciones claras por sobre intereses personales”.

También pidió una clase política “coherente, con disposición al diálogo y con la humildad suficiente para reconocer que nadie posee por sí solo todas las respuestas que el país necesita”.

Chomali agregó que acercarse al adversario político implica comprender que “el bienestar de todos está por encima” del interés de un solo sector y recordó la concepción de la política como una vocación orientada al bien común.

Te Deum Ecuménico: Chomali pide "grandes acuerdos" a la clase política y califica la corrupción como "el mal de todos los males" LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Natalidad, envejecimiento y soledad

Otro de los ejes de su intervención fue el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad.

Chomali sostuvo, citando proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), que en dos años Chile vivirá un cruce demográfico en que, por primera vez y de forma permanente, habrá más personas mayores de 65 años que niños menores de 15.

Además, afirmó que en 2025 nacieron 146.446 niños y que ese mismo año más de 167.000 ingresaron al servicio de protección a la niñez y la adolescencia. Según planteó, estos fenómenos tendrán efectos sobre la fuerza laboral, la capacidad de ahorrar e invertir y la composición social del país.

En ese contexto, sostuvo que no basta con observar las cifras, sino que es necesario preguntarse por las condiciones disponibles para quienes quieren formar una familia, mencionando la vivienda, la estabilidad laboral, las jornadas compatibles con la vida familiar y la incertidumbre económica.

Te Deum Ecuménico: Chomali pide "grandes acuerdos" a la clase política y califica la corrupción como "el mal de todos los males" LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

“El dilema familia o trabajo no debiese existir. El dilema hijos o trabajo no debiese existir”, afirmó.

El cardenal también manifestó preocupación por la soledad. En su intervención señaló que uno de cada cinco jóvenes reporta vivir esa experiencia y que entre las personas mayores de 60 años un 49,2% experimenta soledad no deseada, además de referirse a personas entre los 30 y 39 años que declaran sentirse aisladas y con bajo apoyo social.

Tras la intervención de Chomali, durante la ceremonia también se pidieron oraciones por las personas afectadas por las inundaciones que golpearon anteriormente zonas del norte y sur del país.

Finalmente, con un canto al Te Deum, protagonizado por un extenso grupo de coristas, violines, guitarras, y otros instrumentos, y posteriormente, bajo la entonación del himno nacional, la misa de oración por la patria se dio por finalizada a las 12.34 horas.