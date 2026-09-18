El remo tiene otra jornada llena de medallas en los Juegos Suramericanos con las Abraham y las hermanas Hostetter en lo más alto

El remo nacional cerró su participación en estos Juegos Suramericanos 2026 con otro día brillante. El Team Chile se aseguró el primer lugar del medallero en este deporte. Los festejos se acumularon en Argentina, al igual que la jornada de miércoles y jueves, con las Abraham y las hermanas Hostetter como protagonistas.

El equipo femenino consiguió el oro en la prueba de cuatro pares de remos femenina, en la que Melita y Antonia Abraham, junto a Christina y Victoria Hostetter, se subieron a los más alto del podio. Con esto, Chile logró su séptima medalla dorada en esta disciplina y aseguró el título en el medallero.

Crédito: Óscar Muñoz / Team Chile Oscar Munoz Badilla / @fotografi

Momentos antes, Andoni Habash fue encargado de celebrar, con una medalla de plata en el single masculino. El oriundo de Panguipulli solo fue superado por el uruguayo Bruno Cetraro, finalista del mundo hace unas semanas.

Otra presea de plata este viernes corrió por cuenta de los varones en el cuatro pares de remos cortos, con Alfredo e Ignacio Abraham, César Abaroa y Francisco Lapostol. Chile dio pelea en una estrecha lucha contra Uruguay.

Foto: Óscar Muñoz / Team Chile Oscar Munoz Badilla / @fotografi

La última medalla de plata se registró en el ocho con timonel mixto, en una prueba en la que el Team Chile estuvo representado por Melita Abraham, Antonia Abraham, Victoria Hostetter, Christina Hostetter, Ignacio Wilson, Andoni Habash, Marcelo Poo, Nahuel Reyes y Josefa Ceballos.

Con estos resultados, la delegación chilena de remo obtuvo siete metales de oro, cinco de plata y uno de bronce en tres días de competencia, derrotando a Uruguay en la definición por el medallero de la disciplina.

Una vez terminadas las regatas, Antonia Abraham hizo un positivo balance de la participación nacional en los Juegos Suramericanos y mostró su satisfacción al imponerse en el medallero en esta disciplina: “Muy contentas, orgullosas del equipo chileno de remo, son tremendos deportistas, la rompimos en estos Odesur. En 2022 quedamos segundos por un oro y ahora ganamos por un oro en el medallero. Fueron cuatro años de mucho trabajo, lo hicimos increíble”.

Por último, Melita Abraham dio cuenta de lo desafiantes que fueron estas jornadas en lo personal, con varias regatas por día: “Es durísimo, nosotras ponemos nuestro cuerpo y mente para poder darle la mayor cantidad de oro al país. Es muy difícil, porque al día hay dos o tres regatas y ya en la última estábamos fundidas, pero con tremendo equipo atrás se da todo. Estoy muy cansada, pero también muy feliz por haberle entregado cuatro oros y una plata al país. Ganamos el medallero en el 18 de septiembre, este es el regalo del remo chileno para todo el país”.

El golf y triatlón dan plata

Las del remo no fueron las únicas medallas del día, pues el golf aportó con una de plata. Tomás “Toto” Gana terminó en el segundo lugar de la competencia, con un total de 283 golpes (-1), a tres del campeón, el colombiano Felipe Álvarez. Cerró el podio el venezolano Manuel Torres (+1).

Por su parte, el triatlón por relevo mixto sumó una nueva plata, luego de que el equipo compuesto por Dominga Jacome, Mateo Mendoza, Rafaela Capó y Diego Moya finalizaran en el segundo puesto, a solo siete décimas de Brasil, que se quedó con el oro.