Carabineros informa tres fallecidos y 52 detenidos por conducir con alcohol o drogas en inicio de Fiestas Patrias

Tres fallecidos y 52 detenidos por conducir con alcohol o drogas deja balance de Carabineros por Fiestas Patrias

Tres personas han fallecido en siniestros viales durante los primeros días del fin de semana de Fiestas Patrias, mientras que 52 conductores han sido detenidos por manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas, según el balance entregado hoy por Carabineros.

El general Víctor Vielma, jefe de la Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, informó que hasta ahora han salido de la Región Metropolitana más de 154 mil vehículos, unos 12 mil menos de lo proyectado inicialmente.

En paralelo, Carabineros ha fiscalizado más de 16.400 vehículos y realizado sobre 4.700 exámenes. De los 52 detenidos, 35 están asociados al consumo de alcohol en la conducción y 17 al consumo de drogas.

La institución informó además que 245 conductores fueron notificados por infracciones, principalmente exceso de velocidad, no utilización del cinturón de seguridad y falta de sistemas de retención infantil.

Los tres fallecimientos se produjeron en un atropello y dos choques registrados en la Región Metropolitana, Los Ríos y La Araucanía, respectivamente.

“El año pasado teníamos una persona fallecida, ahora ya tenemos tres, o sea, aumentamos en un 200% la fatalidad en estas festividades”, señaló el general Vielma. Además, reiteró el llamado a celebrar con responsabilidad y aseguró que Carabineros mantendrá sus fiscalizaciones durante el resto del fin de semana.

“Vamos a ser inflexibles en estas inconductas viales respecto al consumo de alcohol y droga en la conducción”, afirmó.

Peak de retorno se espera para el domingo

La atención de las autoridades también está puesta en el regreso a la Región Metropolitana. A diferencia de la salida, que se distribuyó durante varios días, Carabineros anticipa que el retorno será más concentrado.

Según informó el general Vielma, “a contar del día domingo 20 desde las 13 horas en adelante empieza una actividad y un aumento importante de los flujos vehiculares de retorno a la Región Metropolitana”, explicó.

El incremento será más notorio durante la tarde. Carabineros proyecta un alza relevante a contar de las 16.00 horas y un peak de ingreso cercano a las 18.00 horas, principalmente por la Ruta 5 Sur.

Vielma llamó a los conductores a retornar temprano, informarse sobre las medidas de gestión vial y aprovechar los horarios establecidos para el peaje a $1.000.

También recomendó que, ante colisiones menores sin personas lesionadas, los vehículos sean trasladados a una zona segura para evitar que el incidente genere nuevas congestiones.