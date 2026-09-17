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    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú

    Después de conquistar Coachella y Lincoln Center de Nueva York la legendaria agrupación peruana suma un nuevo hito internacional con el estreno de su Tiny Desk, grabado el pasado 28 de julio, día nacional del Perú.

    Por 
    Equipo de Culto

    Los Mirlos continúan escribiendo una de las páginas más importantes de la internacionalización de la música peruana. La emblemática agrupación de cumbia amazónica psicodélica estrena su presentación en NPR Tiny Desk, la vitrina de sessions en vivo con mayor reputación e influencia a nivel mundial a donde, además de su música, llevaron además un mensaje concreto sobre las problemáticas presentes en la amazonía peruana en su tema Llanto en la Selva:“La cumbia amazónica es fiesta, pero también es la voz de la tierra. Así ruge la selva cuando pide auxilio…dedicamos este tema a los hermanos indígenas que defienden el pulmón del mundo hasta con su propia vida”

    La sesión fue grabada el pasado 28 de julio, fecha muy significativa por coincidir con las Fiestas Patrias del Perú, convirtiendo esta presentación en una celebración de la música, la identidad y la cultura amazónica peruana ante una audiencia global. La banda lució camisas bordadas a mano con arte kené por maestras artesanas shipibo-konibo bajo la dirección creativa de la diseñadora Alessandra Durand.

    En la ocasión, el veterano conjunto interpretó cinco temas; La Danza de Los Mirlos, La Fuga del Jaguar, Llanto en la Selva, Las Noches y La Pandilla / Doña Guillermina.

    La llegada de Los Mirlos a NPR Tiny Desk fue gestionada por Rockass Online Music, productora y agencia musical con base en Nueva York que ha acompañado la expansión internacional de la agrupación, impulsando nuevas oportunidades y estrategias para posicionar su legado y la cumbia amazónica peruana ante nuevas audiencias.

    Más allá de la música, la presentación de Los Mirlos en NPR Tiny Desk estuvo profundamente marcada por un mensaje de identidad y pertenencia. A lo largo de la sesión, la agrupación rindió homenaje a la majestuosidad de la Amazonía, sus culturas y tradiciones y destacó a la cumbia amazónica no solo como una expresión de fiesta, sino también como una voz de la tierra. Los Mirlos dedicaron uno de sus temas a los pueblos indígenas que defienden la Amazonía y su biodiversidad, mientras que su fundador Jorge Rodríguez recordó el origen de la agrupación en Moyobamba, región San Martín.

    La llegada de Los Mirlos a Tiny Desk representa un nuevo capítulo en una carrera de más de cinco décadas llevando el sonido de la Amazonía peruana a diferentes generaciones y escenarios alrededor del mundo.

    Este nuevo hito llega después de hacer historia en Coachella y llevar su cumbia amazónica al Lincoln Center de Nueva York, Los Mirlos lanzaron en mayo de 2026 The World Meets Los Mirlos, el primer álbum de sus 53 años de trayectoria concebido completamente alrededor de colaboraciones internacionales, entre las que destacan Juanes, Bomba Estéreo, 311, Guaynaa, Monsieur Periné, Los Bunkers, Los Bitchos, LA LOM, Toy Selectah, Mireya Ramos, La Coreañera, Chicha Libre, Funky Munchies y Big Sempa publicado conjuntamente por Revancha Records y BMG.

    Más sobre:Los MirlosTiny DeskCumbia amazónicaCumbiaMúsicaMúsica Culto

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