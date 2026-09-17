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    Política

    La Moneda descarta modificar modelo de vocería en medio de presión en el oficialismo

    El subsecretario del Interior abordó la solicitud de algunos dirigentes del sector para designar una autoridad que esté a cargo exclusivamente de las comunicaciones del Ejecutivo. “El Presidente tomó una decisión en mayo, esa decisión no ha cambiado", recalcó.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    El subsecretario Pavez. MARIO TELLEZ

    Este jueves, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se refirió a las críticas de los partidos del oficialismo para que La Moneda realice ajustes al diseño comunicacional.

    En particular, en los últimos días, en las colectividades han insistido en la necesidad de que se designe a un ministro vocero de gobierno que se dedique exclusivamente al cargo. Esto, en un contexto en el que -desde mayo, tras la salida de Mara Sedini- el ministro Claudio Alvarado (Interior y Segegob) ha estado desempeñado tanto la función de coordinación política como la comunicacional.

    Consultado respecto a las críticas de los partidos, Pávez descartó cualquier tipo de modificación en el diseño de gobierno.

    “El Presidente tomó una decisión en mayo, esa decisión no ha cambiado: es el Ministerio del Interior, el coordinador político del gobierno. El Ministerio, a través de su ministro que ejerce la jefatura de gabinete, y tal cual como lo hemos señalado largamente, eso también incluye las comunicaciones del gobierno”, recalcó.

    En esa línea, aseguró que “a juicio del Ejecutivo, las comunicaciones se ejecutan de manera constante y, por lo tanto, lo más relevante es que la voz del Presidente de la República sea expresada de manera permanente a través de las autoridades que él ha determinado. Y eso va a seguir realizándose tal cual como se ha hecho desde que el Presidente tomó esta decisión”.

    Lo cierto es que el tema no ha dejado de inquietar a los partidos del sector. Figuras como la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), han reiterado que se deben hacer ajustes al diseño comunicacional de La Moneda con el objetivo de ordenar el gabinete.

    El ministro Tomás Rau. MARIO TELLEZ

    Las solicitudes se han incrementado por las recientes descoordinaciones entre distintos ministros de gobierno. Una de las más notorias ocurrió la semana pasada y fue el desmarque del titular del Trabajo, Tomás Rau, respecto a la meta de desempleo fijada por su par de Hacienda, Jorge Quiroz, quien aspira a llegar al 6,5%. “Esa es una meta que impuso el ministro de Hacienda (Jorge Quiroz). Si usted revisa mis intervenciones, yo he sido bastante más cauto”, dijo.

    A ello, se suman otros episodios entre el ministro de Defensa, Fernando Barros, y el canciller Francisco Pérez Mackenna, junto con algunos cruces entre Quiroz y el titular de Vivienda, Iván Poduje.

    En este contexto, el lunes en el encuentro que Kast sostuvo con los presidentes de partido, Alvarado explicó que habló con todos los miembros del gabinete para llamarlos al orden. “No deberían repetirse de nuevo”, recalcó, tajante, a los timoneles.

    Más sobre:La MonedaMáximo PavezVoceríaGobiernoJosé Antonio KastPolíticaClaudio AlvaradoTomás RauJorge Quiroz

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