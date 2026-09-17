Española Grenergy busca construir un data center en Polpaico por US$25 millones

La española Grenergy tiene en sus planes construir un data center en la Región Metropolitana, según reveló la misma firma al presentar el proyecto ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

El proyecto “Data Center Polpaico Campus Norte” tiene una inversión estimada de US$25.000.000.

En detalle, la iniciativa busca construir un centro de datos en la localidad de Polpaico, de la comuna de Tiltil, provincia de Chacabuco, Región Metropolitana de Santiago, ubicándose fuera del límite urbano comunal, dijo la empresa en la presentación de la consulta de pertinencia.

“El edificio principal estará destinado a albergar áreas operativas, técnicas y de soporte asociadas al procesamiento, almacenamiento y transmisión digital de información. Contará con dos niveles destinados a equipos de data center y otros dos niveles destinados a sistemas de refrigeración y climatización, con una superficie construida total aproximada de 12,19 ha”, explicó la firma en su informe.

La iniciativa también considera una línea eléctrica soterrada de alta tensión y “una subestación eléctrica reductora encargada de transformar la tensión eléctrica desde 500 kV a 23 kV para su distribución al interior del proyecto”.

“El proyecto se enmarca en los lineamientos del Plan Nacional de Data Centers 2024-2030 propuesto por el Ministerio de Energía de Chile, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura digital y tecnológica requerida para el procesamiento y disponibilidad de servicios digitales”, dijo la empresa en su informe.

La firma espera iniciar la construcción en julio de 2028 y que esta dure 36 meses. Ante este contexto, se espera que el data center entre en operación en 2031.

Sobre los puestos de trabajo a generar, la dotación promedio estimada en fase de construcción es de aproximadamente 240 trabajadores y podrá alcanzar un máximo de 480 personas durante los períodos de mayor actividad constructiva. Mientras que, en operación, se espera un promedio de 110 trabajadores y un máximo de 220 personas.

“La operación se desarrollará mediante sistemas de turnos asociados al funcionamiento continuo del data center”, explican.

En el documento, la firma también apela a que el proyecto no debe ser ingresado a tramitación ambiental ya que, según lo reportado por Grenergy, no existe una afectación en la zona y el proyecto no se relaciona con ninguna de las categorías que obligan a las iniciativas a pasar por el SEIA.