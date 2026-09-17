Darío Osorio se queda con las ganas: Crystal Palace golea sin el chileno en su estreno por la Europa League

Estreno con el pie derecho para el Crystal Palace en la Europa League 2026-2027. En Selhurst Park, el elenco londinense superó con contundencia al Lech Poznan de Polonia por 4-0, en la primera jornada de la Fase de Liga del segundo torneo en importancia de clubes a nivel UEFA. Darío Osorio fue suplente y no ingresó. Cero minutos para el oriundo de Hijuelas.

El duelo de este jueves era una oportunidad para que las Águilas encumbraran el vuelo y sortearan la irregularidad del arranque de la temporada. Con su nuevo entrenador, Pierre Sage (subcampeón de Francia con el Lens), habían perdido tres de los cinco juegos iniciando la campaña. Cabe recordar que el Palace clasificó a la Europa League al ser el último campeón de la Conference League.

Como se repite desde que se concretó su fichaje en Inglaterra, la expectativa estaba en ver a Osorio. Volvió a la citación, tras su ausencia ante Ipswich Town, e inició en la banca. En el 3-4-3 dispuesto por Sage, el japonés Daichi Kamada arrancó ocupando la demarcación de atacante abierto por la derecha, sitio donde generalmente se desempeña el chileno. En la izquierda estuvo el español Yéremy Pino, el más incisivo en la ofensiva del local.

El inicio del encuentro fue favorable para los ingleses, cargando los ataques por la izquierda. En ese sentido, el desequilibrio lo marcaba Pino. El campeón del mundo en Norteamérica 2026 abrió el marcador en los 10 minutos, aprovechando un grosero error en un lateral de la visita. El zaguero Yegbe ejecuta el saque hacia el centro y le “regala” el balón a Yéremy Pino, quien avanza y define cruzado ante el achique del portero Lis.

Después del gol, el Crystal Palace bajó y Lech Poznan se animó. De hecho, tuvo a lo menos un par de ocasiones para empatar, sin embargo falló en la definición. Los londinenses no defendieron bien en la primera mitad, pero para su fortuna el arco del golero argentino Walter Benítez no fue vulnerado. La diferencia estaba en las áreas, porque las Águilas sí fueron eficaces.

En los 27′, llegó el 2-0 a través de un cabezazo de estadounidense Chris Richards, conectando un tiro de esquina del prolijo volante central Adam Wharton. En el mejor momento de los polacos, el local pegó y aumentó las diferencias.

Antes del entretiempo, sucedió el tercer gol, que sirvió prácticamente para sellar el triunfo. El “picante” Yéremy Pino es derribado en el área y se sanciona falta penal. Ejecutó el noruego Jørgen Strand Larsen, alternativa de Erling Haaland y Alexander Sørloth en la selección nórdica, y marcó con un remate alto en los 34′. Un 3-0 cómodo. Y pudo ser 4-0, pero se anuló un autogol del defensa Yegbe (el mismo que “regaló” el 1-0).

En el complemento, el equipo de Pierre Sage administró la ventaja y bien pudo ampliarla, dentro de un partido de trámite sin novedades. Nunca pareció estar en riesgo la victoria de los londinenses. Pasada la hora de partido, empezaron los cambios en el local. Lamentablemente para las aspiraciones de Darío Osorio, se quedó con las ganas. El DT hizo cinco cambios y el canterano de la U no ingresó.

No tiene actividad oficial desde el 8 de septiembre, en el choque contra Middlesbrough por la Copa de la Liga. Cerca del epílogo, Eddie Nketiah hizo el cuarto, cerrando la goleada.

El fin de semana tendrá una nueva oportunidad para jugar, si el entrenador lo permite. El domingo, Crystal Palace visitará al Leeds United por la Premier. Mientras que la próxima presentación por la Europa League será recién el 15 de octubre (pasada la fecha FIFA), visitando al Olympique de Lyon.

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