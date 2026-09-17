Una “ayuda” de Mourinho, invitación a Zamorano y recepción del embajador: Wanderers busca hacer historia ante Real Madrid

Santiago Wanderers comienza la cuenta regresiva. El sueño de disputar la Copa Intercontinental Sub 20 está cada vez más cerca. Este sábado, a las 07.30 horas, los porteños disputarán uno de los partidos más importantes de su historia institucional: enfrentarán al Real Madrid juvenil.

El marco será impresionante. El partido se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, después de que no prosperara el intento por traer la definición a Chile, puntualmente a Valparaíso. Por lo mismo, este martes, 35 miembros de la delegación porteña viajaron a España para iniciar el sueño de traer una copa inédita para las vitrinas de cualquier equipo chileno. De la mano de su técnico Francisco Palladino, el Decano del fútbol chileno busca seguir haciendo historia tras quedarse con la Copa Libertadores en una sufrida tanda a penales frente a Flamengo. El equipo europeo, en tanto, se anota como el actual campeón del Viejo Continente.

Andrés Sánchez, director de Wanderers e hijo del presidente del club, detalla el proceso que ha vivido el club para enfrentar el partido. “Yo viajo este jueves junto a Pablo Milad, el presidente de la ANFP. Vamos por la Federación. El partido es un sueño y un trabajo de muchos años con las inferiores. Somos un ejemplo”, dice el empresario.

La estadía en España contemplará una recepción del embajador de Chile en España. Juan Antonio Coloma se reunirá con la delegación caturra e, incluso, los acompañará el día del partido. También se invitará a Iván Zamorano, quien reside en Madrid.

“Nos juntaremos con el embajador, eso ya está coordinado. Le escribiré a Iván para que nos acompañe. Sé que está en España. Él es un referente para cualquier futbolista chileno y sería un gran honor que nos acompañe”, dice Sánchez.

Los costos del viaje ya están distribuidos. La Conmebol costea todo el traslado, alimentación y alojamiento de la delegación desde que sale de Valparaíso hasta llegar a Madrid. Son 35 cupos, que contemplan a los jugadores, al staff técnico y algunos dirigentes. El club le dará un viático de 100 euros a cada futbolista por los días que dure el viaje.

“Hay costos adicionales, pero que por este tipo de partidos da un poco lo mismo. Es un tremendo partido, una tremenda experiencia para estos jugadores. Entrenarán estos días en las dependencias del Real Madrid. Habrá muchos veedores de Europa pensando en que muchos de estos chicos son el futuro de nuestra Selección. De este equipo, cuatro son titulares en el primer equipo y tres alternan. Wanderers es un ejemplo a seguir en las categorías menores”, dice Sánchez.

Lo cierto es que varias familias de los futbolistas han realizado rifas para poder acompañar a sus hijos a vivir la experiencia en Madrid. “La mayoría de las familias va, pero no ha sido fácil por el tema de los costos. Es un tremendo partido y nadie se lo quiere perder. Se nos hace complicado ayudar, porque es mucha gente”, advierte el dirigente porteño. Uno de los exfutbolistas que está en Europa acompañando a su hijo Cristóbal es Moisés Villarroel, el histórico volante caturro que jugó el Mundial de Francia 1998.

La venta de entradas ha sido llamativa, adelanta el dirigente de Santiago Wanderers. A través de su sitio web, los merengues anunciaron el proceso de venta de los boletos para el duelo. Los valores de los boletos fluctúan entre los US$ 17,4 ($ 16.179), en las localidades generales, a los US$ 174 ($ 161.103) en las ubicaciones VIP.

“Fueron poniendo entradas de a poco y se agotaban de inmediato. Según tengo entendido, la venta va bastante bien. En Europa hay harto hincha de Wanderers y también sé de gente que ha viajado. Es un hito, nadie se lo quiere perder”, cierra Sánchez.

La expectativa de la organización es superar la marca que estableció el choque entre Flamengo y Barcelona, que el año pasado se midieron ante un marco de 45.656 espectadores. Ese encuentro se disputó en el Maracaná, en Río de Janeiro, uno de los factores que alimentaba la ilusión de que el choque ante la Casa Blanca se jugara en Valparaíso.

La ayuda de Mourinho

En España se toman en serio el partido frente a Santiago Wanderers. Es uno de las pocos trofeos que aún no logran sumar a sus vitrinas. Por lo mismo, el medio Marca de España recalca que la Intercontinental Sub 20 es prácticamente una obligación sumarla este sábado.

“Un título con el que La Fábrica cerraría un círculo histórico logrando el único trofeo que falta en las vitrinas de la cantera de Valdebebas. Cinco meses después de proclamarse rey de Europa, el Madrid juvenil podría ser rey del Mundo”, dice el medio hispano.

Sin embargo, quizás el jugador más talentoso, y a quien en el Real Madrid lo apodan como la nueva joya de La Fábrica, no estará presente por orden de José Mourinho. Thiago Pitarch, quien ha estado presente en los últimos 16 partidos del primer equipo merengue, no estará en el duelo frente a Santiago Wanderers luego que el DT luso lo pidiera para tenerlo en el plantel que enfrentará al Atlético de Madrid, por LaLiga.

Frente a tal escenario, Álvaro López, el estratega merengue Sub 20, nominó a jugadores que militan entre el Real Madrid Castilla (primera filial), el Real Madrid C (segunda filial) y Juvenil A (máxima categoría Sub 19). ¿Algunos nombres a destacar? El arquero Javi Navarro, a quien España ya lo apodan como el nuevo Courtois, Alexis Ciria, Diego Aguado, Jorge Cestero o Mario Rivas, quienes ya han entrenado con el primero equipo y suman apariciones en el banco de suplentes del equipo estelar merengue. También está Sergio Martínez, el volante que llegó esta temporada a cambio de US$ 3 millones desde las filas de Racing de Santander, elenco en el que jugó las primeras fechas de LaLiga.