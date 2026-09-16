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    La reacción de la prensa argentina al video viral de las integrantes del Team Chile que se burlan de la Villa Sudamericana

    Diversos medios abordaron la publicación de parte del equipo de balonmano femenino en el complejo que reúne a las delegaciones participantes del evento.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    pc

    En las últimas horas un video publicado por integrantes de la delegación del Team Chile en Argentina causó polémica en medio de los Juegos Odesur.

    El registro publicado originalmente en Tiktok mostró a integrantes del equipo de balonmano femenino mostrando la Villa Sudamericana, ocupando un audio de la teleserie Pituca Sin Lucas que fue tomada como una burla al hospedaje.

    Así lo reflejó la prensa del otro lado de la cordillera. A24, por ejemplo tituló: “Escándalo en los Juegos Suramericanos: el video de las burlas de la delegación chilena que desató la furia en Argentina”.

    “La llegada de las delegaciones a los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe quedó envuelta en una inesperada polémica luego de que un grupo de deportistas chilenas publicara un video en TikTok que generó una ola de críticas entre seguidores”, continuaron.

    “El contenido, que posteriormente fue eliminado, utilizaba un audio viral de la teleserie chilena Pituca sin Lucas para hacer referencia, en tono de broma, a las condiciones de las viviendas destinadas a las delegaciones internacionales durante la competencia”, añadieron.

    Además, expusieron que “lo que comenzó como un video aparentemente humorístico terminó generando un inesperado cruce entre usuarios de ambos países, por la Villa Suramericana, el complejo destinado a alojar a los deportistas que participarán de la competencia”.

    También enseñaron las características del recinto: “El predio está el barrio Esmeralda Este II, en el sector comprendido por Bv. French, Las Heras y Belgrano. Ocupa una superficie de 76.000 metros cuadrados y reúne más de 300 unidades habitacionales, con capacidad para albergar a más de 1.300 personas”, concluyeron.

    “Ahora somos pobres”

    Diario Huarpe, en tanto, informó que “el registro fue publicado originalmente en TikTok y rápidamente comenzó a circular en otras plataformas. En las imágenes, las integrantes de la delegación chilena recorren las casas asignadas a los deportistas y utilizan expresiones que generaron cuestionamientos entre usuarios argentinos”.

    “Algunos comentarios reclamaron incluso una disculpa pública por parte de las atletas. Con el paso de las horas, los videos originales fueron eliminados de las redes sociales, aunque las grabaciones ya habían sido replicadas por numerosas cuentas”, sumaron.

    El Nueve de Mendoza, a su vez, apuntaron que “las atletas chilenas se burlaron de Argentina en los Juegos Sudamericanos con un polémico video: ‘Ahora somos pobres’”.

    La publicación rápidamente comenzó a recibir críticas de usuarios argentinos que cuestionaron la manera en que las deportistas mostraron las instalaciones destinadas a las delegaciones que participan de los Juegos Suramericanos”, añadieron.

    Por último, MDZ, consignó que “deportistas chilenos que participan de los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollan en Santa Fe, se burlaron de las casas que les asignaron para alojarse durante la competencia. ‘Ahora somos pobres’, bromearon los atletas al mostrar las condiciones de las viviendas que les dieron para su estadía en Argentina”.

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