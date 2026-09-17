Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h. Foto: ATON.

La lluvia será protagonista en las Fiestas Patrias en gran parte del sur de Chile, así como el centro-sur y parte de la zona central . Así lo confirmó el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que muestra la presencia de precipitaciones desde la Región de Magallanes hasta O’Higgins.

Incluso, es posible que los efectos se sientan más hacia el centro: además de O’Higgins, podría caer lluvia en la Región Metropolitana.

Además, los datos muestran que junto con la lluvia y un descenso en las temperaturas, el frente estaría acompañado de un río atmosférico de categoría 1 a 2 , por lo que distintos meteorólogos han advertido de la presencia de viento fuerte.

Esto es lo que se sabe del pronóstico, hasta ahora.

Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h. Modelo: Harry.

Pronóstico: lluvia, viento y frío en estas regiones

Con “características de temporal” se desarrollaría este sistema frontal que dejará lluvia en Fiestas Patrias, aseguró el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda.

Estos efectos más intensos, de precipitaciones y viento, comenzarían durante la noche del sábado 19, de cara al último día de las celebraciones.

El especialista mencionó que este particular pulso afectaría desde Los Lagos hasta O’Higgins, con la posibilidad latente de que algo llegue a Santiago y Valparaíso el domingo 20.

En las regiones de Los Lagos y Los Ríos, las rachas podrían alcanzar los 100 km/h. En Chiloé, el viento soplaría a 80 km/h, mientras que Biobío y Maule podrían tener ráfagas de intensidad similar.

Ya en la RM, el viento se concentraría en la cordillera con rachas sobre los 50 km/h.

Sobre la lluvia, existe la posibilidad de chubascos en la capital, pero serían de características débiles, con una proyección entre 2 y 6 mm de agua caída, según explicaron desde Meteored.