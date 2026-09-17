DP World Tour: Joaquín Niemann se derrumba en Inglaterra después de un gran inicio

Joaquín Niemann tuvo un irregular estreno en el BMW PGA Championship, el principal torneo del DP World Tour. El chileno, que llegó gracias a una invitación al certamen que se disputa en Inglaterra, no pudo mantener el gran inicio de jornada y se desplomó en la clasificación.

En Virginia Water, Joaco comenzó con dos birdies en los hoyos cuatro y cinco, respectivamente. Luego, siguió con un bogey en el siete y continuó con dos aciertos más en el ocho y 10. Sin embargo, ese buen tranco solo se mantuvo hasta la bandera número 13, donde hizo doble bogey.

En esa fatídica parada, el talagantino falló con el putt y terminó rezagando buena parte de lo que había avanzado y salió de las primeras posiciones en las que permaneció durante el transcurso del día, finalizando la jornada en el puesto T56, con 71 golpes (-1).

De ahí hasta el final del día, Niemann se mantuvo en el par de la cancha y no pudo descontarle más golpes para quedar en una posición mucho más expectante. De todos modos, la jornada no fue fácil para nadie, debido a que previamente cayó una intensa lluvia y también hubo algo de viento. Prueba de ello es que los líderes, el sueco Joakim Lagergren y el inglés Aaron Rai, terminaron el día con 66 golpes (-5), sin poder alejarse tanto de los perseguidores, lo que deja abierta la chance para la mayoría de los participantes.

¿A qué hora compite Joaco?

Este viernes, el golfista nacional buscará superar el corte y volver a meterse en las posiciones de avanzada de cara al fin de semana. La salida para la segunda ronda está programada para las 8 de la mañana, hora local (04.00 en Chile). Ahí, Joaco estará acompañado por el español Eugenio Chacarra y por el estadounidense Bud Cauley, mismos competidores con lo que hizo el recorrido de este jueves.

El BMW PGA Championship 2026, en el Wentworth Club de Inglaterra, reparte una bolsa total de premios de 9 millones de dólares, de los cuales US$ 1,53 millones corresponden al ganador.