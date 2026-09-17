SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    DP World Tour: Joaquín Niemann se derrumba en Inglaterra después de un gran inicio

    El golfista nacional se mantuvo en los primeros lugares durante más de la mitad del recorrido. Sin embargo, cometió costosos errores en el tramo final. Aun así, no está tan lejos de los líderes.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Joaquín Niemann tuvo una jornada complicada en Virginia Water.

    Joaquín Niemann tuvo un irregular estreno en el BMW PGA Championship, el principal torneo del DP World Tour. El chileno, que llegó gracias a una invitación al certamen que se disputa en Inglaterra, no pudo mantener el gran inicio de jornada y se desplomó en la clasificación.

    En Virginia Water, Joaco comenzó con dos birdies en los hoyos cuatro y cinco, respectivamente. Luego, siguió con un bogey en el siete y continuó con dos aciertos más en el ocho y 10. Sin embargo, ese buen tranco solo se mantuvo hasta la bandera número 13, donde hizo doble bogey.

    En esa fatídica parada, el talagantino falló con el putt y terminó rezagando buena parte de lo que había avanzado y salió de las primeras posiciones en las que permaneció durante el transcurso del día, finalizando la jornada en el puesto T56, con 71 golpes (-1).

    De ahí hasta el final del día, Niemann se mantuvo en el par de la cancha y no pudo descontarle más golpes para quedar en una posición mucho más expectante. De todos modos, la jornada no fue fácil para nadie, debido a que previamente cayó una intensa lluvia y también hubo algo de viento. Prueba de ello es que los líderes, el sueco Joakim Lagergren y el inglés Aaron Rai, terminaron el día con 66 golpes (-5), sin poder alejarse tanto de los perseguidores, lo que deja abierta la chance para la mayoría de los participantes.

    ¿A qué hora compite Joaco?

    Este viernes, el golfista nacional buscará superar el corte y volver a meterse en las posiciones de avanzada de cara al fin de semana. La salida para la segunda ronda está programada para las 8 de la mañana, hora local (04.00 en Chile). Ahí, Joaco estará acompañado por el español Eugenio Chacarra y por el estadounidense Bud Cauley, mismos competidores con lo que hizo el recorrido de este jueves.

    El BMW PGA Championship 2026, en el Wentworth Club de Inglaterra, reparte una bolsa total de premios de 9 millones de dólares, de los cuales US$ 1,53 millones corresponden al ganador.

    Más sobre:GolfDP World TourJoaquín NiemannBMW PGA Championship

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a hombre por presunto femicidio de su pareja y homicidio de su hijastra de 15 años en Villarrica

    Amplio operativo de búsqueda por hombre desaparecido en desembocadura del río Aconcagua

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación

    ¿Somos más rápidos o la tecnología nos hace correr mejor? La explicación de un científico ante los récords del running

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    PDI investiga hallazgo de persona calcinada a orillas del río Biobío en Negrete

    Lo más leído

    1.
    Histórico de Flamengo y renuncia de Pulgar a la Roja: “Juegas por tu pueblo, tu honra, tu orgullo, por lo que quieras”

    Histórico de Flamengo y renuncia de Pulgar a la Roja: “Juegas por tu pueblo, tu honra, tu orgullo, por lo que quieras”

    2.
    En vivo: Santiago Wanderers busca la Intercontinental Sub 20 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid

    En vivo: Santiago Wanderers busca la Intercontinental Sub 20 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid

    3.
    Santiago Wanderers se estrella con la historia y cae ante el Real Madrid en la Copa Intercontinental Sub 20

    Santiago Wanderers se estrella con la historia y cae ante el Real Madrid en la Copa Intercontinental Sub 20

    4.
    Con dos águilas: Joaquín Niemann remonta en una gran ronda y se mete en la pelea por el titulo del BMW PGA Championship

    Con dos águilas: Joaquín Niemann remonta en una gran ronda y se mete en la pelea por el titulo del BMW PGA Championship

    5.
    La Roja Sub 20 se derrumba ante Perú y complica su paso a las semifinales de los Juegos Odesur

    La Roja Sub 20 se derrumba ante Perú y complica su paso a las semifinales de los Juegos Odesur

    6.
    Copa Davis: la tensión de la delegación española en el Estadio Nacional luego del temblor ocurrido en Chile

    Copa Davis: la tensión de la delegación española en el Estadio Nacional luego del temblor ocurrido en Chile

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Parada Militar 2026: revisa cortes de tránsito y cambios en recorridos del transporte público

    Parada Militar 2026: revisa cortes de tránsito y cambios en recorridos del transporte público

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la Copa Davis en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la Copa Davis en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 19 de septiembre: toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este sábado 19 de septiembre: toda la red disponible

    Detienen a hombre por presunto femicidio de su pareja y homicidio de su hijastra de 15 años en Villarrica
    Chile

    Detienen a hombre por presunto femicidio de su pareja y homicidio de su hijastra de 15 años en Villarrica

    Amplio operativo de búsqueda por hombre desaparecido en desembocadura del río Aconcagua

    PDI investiga hallazgo de persona calcinada a orillas del río Biobío en Negrete

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados
    Negocios

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados

    Casi US$100 millones por año: el gasto de los chilenos para adelgazar y el boom de Ozempic

    La nueva etapa de Rappi en Chile: elevar las ventas, expandirse en regiones y apuntar a viudos de Cornershop

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación
    Tendencias

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación

    ¿Somos más rápidos o la tecnología nos hace correr mejor? La explicación de un científico ante los récords del running

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Santiago Wanderers se estrella con la historia y cae ante el Real Madrid en la Copa Intercontinental Sub 20
    El Deportivo

    Santiago Wanderers se estrella con la historia y cae ante el Real Madrid en la Copa Intercontinental Sub 20

    Juan Tagle vuelve a la escena: el grupo de Jorge Uauy se reúne y avanza en la preparación de su candidatura a la ANFP

    Histórico de Flamengo y renuncia de Pulgar a la Roja: “Juegas por tu pueblo, tu honra, tu orgullo, por lo que quieras”

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2
    Tecnología

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes
    Cultura y entretención

    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes

    Tom Hardy: “Me estoy haciendo mayor, pero sigo siendo la misma persona”

    Famesick: Lena Dunham destapa la cara B de Hollywood y el costo del éxito

    Trump y Xi reunirán en la Casa Blanca a líderes de IA en medio del debate por regular su desarrollo
    Mundo

    Trump y Xi reunirán en la Casa Blanca a líderes de IA en medio del debate por regular su desarrollo

    El apocalipsis de la IA: Expertos debaten cómo la tecnología podría rebelarse contra los humanos

    Cómo Suecia logró disminuir los tiroteos en medio de crisis de violencia por bandas criminales

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta
    Paula

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?