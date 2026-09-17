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    Está intratable: el Betis de Manuel Pellegrini supera al Getafe y se encumbra en LaLiga como escolta

    Los andaluces superaron por la mínima al cuadro dirigido por José Bordalás, uno de los principales fantasmas del Ingeniero en el torneo español. En tanto, el equipo del chileno igualó la línea del Real Madrid y se ubicó a solo tres unidades del líder Barcelona.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    El Betis de Pellegrini venció al Getafe. Foto: @RealBetis (X).

    El Betis sigue a paso firme en LaLiga. El equipo de Manuel Pellegrini se impuso en un trabado partido ante el Getafe, por 1-0, gracias a un solitario gol de Abde Ezzalzouli. Los verdiblancos sumaron 15 unidades y se ubicaron como escoltas junto al Real Madrid, a tres puntos del líder Barcelona.

    El chileno recibió en La Cartuja a uno de sus principales pesadillas desde que asumió el mando de los béticos: el rocoso conjunto azulón José Bordalás. ‘Pepe’ ha sido uno de los mayores fantasmas del Ingeniero, venciéndolo 19 veces en 31 enfrentamientos entre sí (siete empates y cinco victorias para el Ingeniero). Ahora, son seis triunfos para el nacional en 32 encuentros.

    Su gran inicio en LaLiga, con cuatro triunfos en cinco partidos, además de la victoria en Champions League, también propiciaron para que creciera la ilusión de superar la mala racha. Su condición de invicto como local en el certamen hispano durante 2026 también fue otro factor.

    Por otra parte, el Betis también llegó con la obligación de alinear un equipo alternativo. Las rotaciones se hicieron necesarias para el Ingeniero, ya que debió afrontar el segundo de su tercer partido programado para esta semana.

    Un triunfo trabado

    Fue un encuentro que tuvo una alta intensidad desde el comienzo, aunque también con una predisposición marcada: el Betis buscó proponer ante el resguardo de un Getafe que buscó salir rápido de contragolpe.

    Con el paso de los minutos, poco a poco fue aumentando aún más la vehemencia y exaltación de los jugadores. Los duelos se fueron haciendo cada vez más fuertes y las faltas constantes, al igual que las amarillas. Fue un partido trabado, con excesivas pausas en el juego.

    En el 28′, un encendido Antony tuvo la más clara. Desde fuera del área, remató al primer toque un rechazo de la defensa. El portero David Soria se estiró para tocar la pelota, que pegó en el palo y se devolvió a sus manos. Paradón ante uno de los varios remates del brasileño desde media distancia.

    Al Betis le costó generar algún mano a mano u ocasión más allá de los tiros lejanos. En el 45′, generó construyó la mejor jugada del encuentro. Una gran triangulación terminó en un gran gol de Abde, que tuvo incertidumbre luego de haber sido anulado y posteriormente validado tras revisión en el VAR. Fue un gol clave antes del descanso.

    En inicio del complemento, Isco desaprovechó dos oportunidades claras para estirar la ventaja y poner más tranquilidad. No obstante, el Getafe nunca logró entrar en partido.

    A pesar de que los verdiblancos bajaron el ritmo, a la visita le costó progresar ofensivamente. Los béticos lograron manejar el trámite con posesiones largas. En tanto, Soria se agrandó con sus atajadas para evitar un tropiezo más abultado.

    Los verdiblancos se defendieron con la pelota y evitaron mayores peligros hasta que sostuvieron el resultado, sellando un triunfo clave. En el cierre, la expulsión de Mario Martín (87′) por doble amarilla terminó por sentenciar a los azulones.

    Con este resultado, el Betis sumó 15 unidades e igualó la línea del Real Madrid, que sumó su única derrota en el torneo precisamente ante los andaluces. Ambos son escoltas del líder Barcelona, que tiene 18 puntos y campaña perfecta en su comienzo en LaLiga.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaReal BetisBetisManuel PellegriniGetafeJosé Bordalás

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