Una reunión con Meta, Climate Week y visita a la NASA: las agendas paralelas de los ministros que van con Kast a EE.UU.

El Presidente José Antonio Kast viajará este domingo rumbo a Nueva York y su principal hito será la intervención ante la 81° Asamblea General de Naciones Unidas, programada para el martes. En el avión rumbo a Estados Unidos también irán los ministros de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; de Medio Ambiente, Francisca Toledo; de Ciencia, Ximena Lincolao, y el canciller Francisco Pérez Mackenna. Se espera que la comitiva completa dé un punto de prensa el lunes, y desde ese momento cada jefe de cartera tome sus propios compromisos pactados en agendas paralelas.

Por ejemplo, la ministra Wulf concentrará su agenda en asuntos sociales que tienen una dimensión internacional, con especial énfasis en la protección de niños y adolescentes en entornos digitales, envejecimiento, seguridad alimentaria y políticas sociales basadas en evidencia. Será parte de la delegación oficial durante la apertura de la Asamblea General y acompañará a Kast en su discurso del martes 22. Pero tendrá además una serie de encuentros propios.

El lunes participará en el evento “Arquitectura invisible: creación de sistemas digitales seguros para los niños - Fortalecimiento de las normas internacionales y de la responsabilidad compartida”. La actividad estará enfocada en la protección de niños y adolescentes en internet, la prevención de riesgos y el papel de las plataformas digitales y las familias.

26/03/2026 - MARiA JESUS WULF, MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Ese mismo eje llegará a una reunión bilateral que sostendrá el martes con Antigone Davis, vicepresidenta y directora global de Seguridad y Protección de Meta. La conversación, según afirman, estará orientada a la seguridad de niños y adolescentes en las plataformas digitales y a explorar mecanismos de colaboración y prevención.

El martes, además, Wulf participará en una actividad sobre envejecimiento saludable, autonomía y cuidados, denominada “Changing Mindsets and Systems: Strategies for Healthier Aging Societies”. A eso se sumará un conversatorio ministerial organizado por República Dominicana y la FAO sobre la reducción del hambre en América Latina y el Caribe y cómo sostener esos avances. La agenda se cerrará con una reunión con Michelle Muschett, directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, para abordar medición de pobreza, evaluación de políticas sociales y cooperación técnica.

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, llegará a Nueva York con una agenda paralela vinculada principalmente a la Climate Week NYC 2026, uno de los principales encuentros internacionales sobre acción climática.

Acompañada por el jefe de la División de Cambio Climático de su cartera, Hernán López, Toledo buscará presentar los avances de Chile en materia climática, entre ellos la elaboración del Informe Bienal de Transparencia (BTR), y la actualización de la Estrategia Climática de Largo Plazo, actualmente en consulta pública.

El foco de la ministra, según aseguran desde la cartera, estará puesto en el financiamiento. Su agenda contempla reuniones con representantes de países e instituciones multilaterales para conocer experiencias de plataformas de colaboración público-privada e instrumentos destinados a financiar iniciativas de mitigación y adaptación.

El Presidente Kast junto a la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo.

Entre los interlocutores considerados están autoridades de Brasil y Panamá, además de altos representantes de la Unión Europea, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Por último, la agenda permitirá consolidar alianzas de cara a las negociaciones ambientales globales que marcarán el año, lo que permitirá avanzar en la preparación de negociaciones e iniciativas que serán abordadas en la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en Armenia, y en la COP31 de Cambio Climático que se desarrollará en noviembre próximo en Turquía. En este último punto, Chile participará en el lanzamiento de la Agenda de Acción para la COP31 que se realizará el lunes 21, en la primera jornada de la Climate Week NYC 2026.

IA, NASA y computación cuántica

Una de las agendas también extensas será la de la ministra Lincolao, quien combinará reuniones sobre inteligencia artificial, transformación digital, legislación tecnológica, exploración espacial y computación cuántica.

El lunes comenzará con una reunión con representantes del Tony Blair Institute, entre ellos Jana Nelson, directora senior para América Latina, y Barbara-Chiara Ubaldi, especialista en transformación digital e inteligencia artificial. Durante esa jornada también participará en un diálogo sobre IA del BID en el Council of the Americas, y en una actividad en miras de la Cumbre de IA de Ginebra.

El martes, la ministra Lincolao participará en el Legistech Forum, centrado en legislación sobre IA, sistemas agénticos y digitalización. La actividad contará también con parlamentarios de las comisiones de Ciencia del Senado y la Cámara: Daniel Manoucheri (PS), Felipe Ross (Republicano), Daniela Ciccardini (PS) y Enrique Lee (independiente). También participarán Fernando Sánchez, director de País Digital, y Paulina Assmann, astrofísica y CEO y cofundadora de SeQure Quantum.

Ese mismo día la ministra contempla una visita a la NASA, además de actividades en Innovation House de la Asociación de Tecnología de Consumo (CTA) y conversaciones con legisladores estadounidenses.

Ximena Lincolao, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Andres Perez

El miércoles continuará con el Legistech Forum, esta vez junto a la Organization of American States (OAS). También visitará el Museo de Historia Natural para sostener conversaciones con arqueólogos y paleontólogos con miras a establecer un acuerdo de colaboración y posicionar un futuro museo de Paleontología en el norte del país. La jornada contempla además una visita al centro tecnológico National Landing, en Crystal City, Virginia.

El cierre de su paso por Estados Unidos será el jueves 24, cuando sea una de las expositoras principales del Quantum World Congress, que se realizará en la Universidad de Maryland. En el mismo evento participará también Paulina Assmann.

La ofensiva por Valparaíso

Además de las actividades propias del eje central del viaje -la 81° Asamblea General de Naciones Unidas- el canciller Francisco Pérez Mackenna tendrá una agenda menos detallada públicamente, aunque desde Cancillería anticipan una intensa ronda de reuniones bilaterales.

Canciller Francisco Pérez Mackenna.

El principal objetivo será conseguir apoyos para la candidatura de Valparaíso como sede de la Secretaría Ejecutiva del Tratado de Alta Mar, conocido como BBNJ. La iniciativa ya fue ratificada por el gobierno y el viaje será utilizado para buscar nuevos adherentes. El propio Pérez Mackenna explicó el martes, tras reunirse con el Consejo de Excancilleres, que este será uno de los dos grandes ejes de la Cancillería durante la semana en Estados Unidos.

El segundo será el llamado Compromiso de Santiago, acuerdo firmado el 28 de mayo por Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Ecuador, al que posteriormente se sumaron Uruguay y Paraguay. Los cancilleres de esos países aprovecharán la Asamblea General para evaluar los avances y dar un nuevo impulso al compromiso, que tiene como horizonte llegar a fines de noviembre con resultados concretos.