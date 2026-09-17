GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

Rockstar Games comenzó a revelar una de las piezas fundamentales de Grand Theft Auto VI: su música .

La compañía presentó oficialmente Grand Theft Auto VI: The Album, un disco compuesto por 34 canciones originales y desarrollado en asociación con Atlantic Records , que será publicado el próximo 19 de noviembre, el mismo día del lanzamiento del esperado videojuego.

Aunque todavía no se conoce la lista completa de artistas, Rockstar liberó las primeras seis canciones del proyecto, una selección que deja ver la amplitud musical que acompañará el regreso a Vice City y al estado ficticio de Leonida.

Entre los nombres anunciados aparecen Travis Scott, Rauw Alejandro, Keith Richards, Morgan Wallen, Yung Lean, Future, Metro Boomin, PinkPantheress, Fred again.. y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso.

Las primeras seis canciones de GTA VI

GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

Uno de los estrenos más destacados es RHYNO , de Travis Scott, una canción cuya producción está a cargo de Guy-Manuel de Homem-Christo , conocido mundialmente por haber formado junto a Thomas Bangalter el dúo electrónico Daft Punk.

También está disponible That’s It , de Yung Lean junto a Future y Metro Boomin , mientras que la electrónica y el pop aparecen representados en Sexy Magic , una colaboración especialmente numerosa que reúne a CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. y el productor francés Etienne de Crécy .

La presencia latina, en tanto, queda inicialmente en manos del puertorriqueño Rauw Alejandro, quien aporta el tema Macacoa 2000 .

La primera selección se completa con Last Thing You Need , del cantante estadounidense de country Morgan Wallen , y Bright Lights, Big City , interpretada por Keith Richards , guitarrista de The Rolling Stones.

Las seis canciones ya están disponibles en las principales plataformas de streaming. Rockstar todavía mantiene bajo reserva las otras 28 composiciones que formarán parte del álbum completo.

GTA VI también prepara una nueva generación de sus radios

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El anuncio de The Album no representa necesariamente todo lo que podrá escucharse dentro de Grand Theft Auto VI.

Rockstar adelantó que todavía quedan por revelar la banda sonora dinámica del videojuego y “la próxima evolución” de las radios dentro del juego, uno de los elementos que históricamente han definido la identidad de la saga.

La compañía no entregó por ahora detalles sobre la cantidad de estaciones, sus conductores ni la lista de canciones licenciadas que podrían sonar mientras los jugadores recorren Vice City y el resto de Leonida.

La distinción es importante: Grand Theft Auto VI: The Album está compuesto por 34 canciones originales creadas para este lanzamiento, mientras que Rockstar anticipa información adicional sobre el sistema musical y las emisoras que estarán integradas en el propio videojuego.

La música ha sido tradicionalmente una parte central de Grand Theft Auto . Sus radios funcionan no solo como reproductores de canciones, sino también como parte de la construcción del mundo, con programas, publicidad ficticia, conversaciones y estaciones asociadas a diferentes géneros.

Con GTA VI, Rockstar parece preparar una expansión de esa fórmula, aunque los detalles de esa nueva experiencia radial todavía permanecen en secreto.

Un álbum que también llegará en formato físico

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Grand Theft Auto VI: The Album podrá conseguirse además en vinilo y CD desde el 19 de noviembre .

Rockstar anunció varias ediciones físicas, incluyendo un vinilo de edición limitada relleno de líquido, una versión con efecto splatter y una edición en CD. También habrá distintas variantes de color y portadas exclusivas distribuidas por diferentes tiendas.

El lanzamiento coincidirá con la llegada de Grand Theft Auto VI a PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Ambientado nuevamente en Vice City y en el estado de Leonida, el juego tendrá como protagonistas a Jason y Lucia, una pareja que queda atrapada en una conspiración criminal después de que un golpe sale mal. Rockstar fijó su estreno mundial para el 19 de noviembre de 2026.