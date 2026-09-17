La provocadora burla del Atlético Mineiro a Neymar tras eliminar al Santos de la Copa Sudamericana

Este miércoles se desarrolló el partido de revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Santos.

En la ida, el Peixe se había llevado el triunfo por 2-0, por lo que comenzaba con la ventaja en el marcador global.

Claro que en la vuelta, se dio vuelta la situación. Después de que el Galo se quedara con el triunfo en casa por 4-2, la serie debió definirse a través de lanzamientos penales.

En esta instancia Atlético Mineiro consiguió el paso a las semifinales por un marcador de 3-1. Horas más tarde, ocuparon sus redes sociales para burlarse de sus rivales y, en especial, de Neymar.

Ahí publicaron una imagen junto a un texto que hacía alusión a la película de Pixar Buscando a Nemo. Pero en este caso, el buscado era Neymar.

Hora de separar os HOMENS dos meninos!



APRENDA A RESPEITAR O COLOSSAL CLUBE ATLÉTICO MINEIRO!



O 𝐆𝐀𝐋𝐎 é coletivo, parceiro! 👊🏽 #OPeixeMorrePelaBoca pic.twitter.com/ic3QWkRp8b — Atlético (@Atletico) September 17, 2026

“¡Es hora de separar a los hombres de los niños! ¡Aprende a respetar al colosal Clube Atlético Mineiro! ¡El Galo es un equipo unido, compañero!”, escribieron en la publicación.

Esto, responde a las burlas que protagonizó el exseleccioando brasileño en el duelo de ida. Allí se encaró con hinchas de Atlético Mineiro.

“No juego contra equipos chicos”, y “con una rodilla soy mejor que todo su equipo”, fueron algunas de las frases que lanzó el jugador. Más adelante, remató: “Tienen suerte que no estoy, sino hoy eran cuatro”.

Además, de las palabras, el 10 lanzó besos y señaló el escudo del buzo que vestía con la insignia del Santos.

🚨🚨🎙️| Neymar to an Atlético Mineiro fan: “Me without a knee is still better than everyone on your team!” 😳 pic.twitter.com/JYrYHRgJyY — CentreGoals. (@centregoals) September 10, 2026

Hace algunas semanas Neymar también había sido protagonista de unos incidentes durante la Copa de Brasil tras enfrentar a Remo.

Tras igualar sin goles en la ida, el Peixe tuvo que jugarse todas sus opciones para seguir adelante en la competencia que recién pudo definirse en el minuto 75 del compromiso después de que Neymar entregara la asistencia para que Rony anotara el único gol del compromiso, desatando los festejos.

Tras el tanto, el ánimo sobre la cancha fue subiendo de tono y una vez finalizado el compromiso, el astro brasileño se retiró de la cancha lanzando besos a los hinchas del cuadro local.

Luego, la situación se extendió a la zona de camarines. En ese lugar un grupo de dirigentes y simpatizantes de Remo comenzó a increpar a Neymar por sus gestos al retirarse y este optó por mantener el conflicto.

Al grito de “eliminados, eliminados”, el futbolista señaló el escudo del Santos, lo besó y luego realizó un baile en las puertas del vestuario provocando a los rivales, mientras parte del equipo técnico del Peixe intentaba hacerlo ingresar al camarín.