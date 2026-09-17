Escándalo en el básquetbol: LNB suspende duelo entre Colo Colo y la UC por “graves amenazas” de la barra alba a árbitra

El partido entre Colo Colo y la UC en la LNB fue suspendido. Foto: @chilelnb (Instagram).

La Liga Nacional de Básquetbol de Chile (LNB) vivió un verdadero escándalo. El pasado miércoles 16 de septiembre, el partido que disputaban Colo Colo y Universidad Católica en Puente Alto debió ser suspendido. La cancelación ocurrió luego de que la árbitra María Jesús González recibiera “graves amenazas” por parte de hinchas de la parcialidad alba.

Según informó la organización del certamen, dos fanáticas amenazaron a la réferi cuando restaban poco más de tres minutos del tercer cuarto. El marcador era 59-57 a favor del equipo de Macul, en un partido válido por el Juego 2 de los Play-Out LNB 2026.

Es por ello que la LNB explicó que la determinación se tomó a raíz de que no existían las garantías para continuar con el partido: “La Liga Nacional de Básquetbol de Chile lamenta profundamente los hechos sucedidos durante el partido entre Colo-Colo y Universidad Católica, válido por la Liga CHERY by Cecinas Llanquihue 2026”, comienza el comunicado.

“La jueza central, María Jesús González, se vio en la obligación de suspender el encuentro (con el marcador a favor del local, 59-57) restando 3:06 del tercer cuarto, tras recibir graves amenazas directas por parte de dos espectadoras”, señala el escrito.

El lamento de la LNB

La LNB lamentó el incidente: “Pese a las reiteradas gestiones de la delegada, los guardias de seguridad y los directivos locales, las involucradas se negaron a abandonar el recinto, impidiendo que existieran las garantías mínimas para continuar”.

“Más allá de la profunda tristeza, aflicción y preocupación que nos genera este hecho, manifestamos enérgicamente nuestro repudio. Estamos seguros de que este es el sentir de todo el básquetbol chileno frente al accionar de personas que dicen querer a un equipo o a este deporte en general”, añade el comunicado.

”No descansaremos hasta erradicar a estos individuos y sus conductas de todos los gimnasios de Chile. La integridad de nuestros oficiales y protagonistas es intransable y los antecedentes ya se encuentran a disposición del Directorio quien decidirá a la brevedad la situación sin perjuicio de traspasar el caso al Tribunal de Disciplina mediante nuestra área legal”, cerró la LNB.