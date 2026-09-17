SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Peso límite, antropometría y más: cómo Colo Colo, la U y la UC mantienen a raya a sus futbolistas en las Fiestas Patrias

    Mientras en el país se da rienda suelta a la celebración, los futbolistas tendrán espacio para el festejo, aunque no podrán descuidar sus obligaciones. Este fin de semana, no habrá Liga de Primera.

    Por 
    Christian González
     
    Matías Parker
    Fotos: Photosport.

    El rito comienza a vivirse. Literalmente, se respira otro aire, el que sale de las parrillas. Las calles se llenan de música y una que otra rima improvisada en forma de paya. Los parlantes, como casi nunca, hacen resonar la música típica de Chile. Las Fiestas Patrias funcionan como una pausa en un año ajetreado. Como el último impulso para afrontar la recta final del calendario.

    El fútbol vive esa realidad a medias. Este fin de semana, no hará balompié profesional en el país. La explicación está vinculada. La destinación de los efectivos de Carabineros a la custodia de las celebraciones impide una adecuada custodia de los partidos. La actividad se retomará el martes, con los octavos de final de la Copa Chile.

    Mucho más que volver en el peso: las pautas de trabajo con las que Colo Colo, la U y la UC pasarán las Fiestas Patrias

    Los jugadores se plegarán al ambiente festivo, aunque con las restricciones propias de su condición de deportistas de alto rendimiento. En Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, los tres primeros de la tabla en el torneo de Primera División, recibieron instrucciones claras respecto de cómo afrontar el receso y, sobre todo, las tentaciones culinarias que pone enfrente la celebración.

    En la práctica, Fernando Ortiz, Fernando Gago y Daniel Garnero establecieron detalladamente las indicaciones para que los futbolistas puedan compatibilizar ambos intereses. El Cacique, por ejemplo, programó descanso entre el miércoles 16 y el sábado 19. El retorno a los entrenamientos está previsto para el domingo 20, dos días antes del encuentro ante Audax Italiano, por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile, en el Estadio Nacional.

    El entrenador del líder de la Liga de Primera dejó claras las condiciones que tendrán que cumplir sus dirigidos. “El que coma de más tiene que saber que el día que regresemos tiene que pesar de una manera como se fue. Los tengo ahí en fila”, sostuvo después del empate ante Deportes Concepción. El Tano establece una exigencia mayor que la tolerancia que se aplicaba habitualmente: entre 500 gramos y un kilo en la sesión inmediatamente posterior al descanso.

    Gary Medel y Daniel Garnero, en una práctica de la UC (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    En la U, Gago y su cuerpo técnico también mandaron a sus jugadores con pautas personalizadas. Sin embargo, el parámetro de medición al regreso será distinto. “No es que no puedan subir más de un kilo. Tienen que cumplir parámetros antropométricos. Y eso es independiente de que estén de vacaciones o no”, explican en el CDA.

    El retorno a los entrenamientos está previsto para el viernes 18. El fin de semana se entrenará con normalidad pensando en el cotejo frente a Everton, por la Copa Chile.

    Para Fernando Gago el físico de los futbolistas siempre ha sido un tema fundamental. Lo ha dejado en claro en varias oportunidades. “Es tratar de tener al jugador en máxima condiciones físicas y psicológicas. Entiendo que es una profesión, que el jugador tiene que dejar el máximo en cada entrenamiento y partido, jugamos con el cuerpo y es lo principal”, detalló. Por lo mismo, algunos futbolistas han manifestado su disconformidad por la obsesión del argentino por las mediciones diarias.

    Mientras, la UC comenzó su descanso después de la victoria sabatina ante Palestino. El retorno estaba previsto para este jueves, en turno matinal. El fin de semana patrio se trabajará con los parámetros habituales. Los cruzados se miden ante Unión La Calera durante los próximos días, por la Copa Chile.

    ¿De qué se trata la pauta?

    Las pautas de trabajo que se llevan los futbolistas dependen de varios factores. En general, se trata de que aprovechen las condiciones con las que cuentan para mantener la forma. “Se consideran pautas alimenticia, trabajos en gimnasios o en parques. Y multas por llegar con varios kilos de más”, explica Marcelo Oyarzún, quien tuvo a su cargo la preparación física de Colo Colo en 1991 y actualmente es el CEO de NOA Vespucci, un centro de atención integral que considera distintas áreas relacionadas con ese ámbito y el bienestar general.

    Las pautas consideraciones específicas. “En general, se consignan las calorías que tienen los alimentos que se consumen durante las fiestas”, explica Oyarzún. El objetivo es que el futbolista cuente con la información suficiente para no exceder la ingesta permitida.

    También se contempla qué deben hacer los futbolistas. “En general, se trata de un entrenamiento diario. Cada preparador físico decide las cargas, que están relacionadas con el mes de competencia. Y, después, están claras las consecuencias que tendría no regresar en buenas condiciones”, añade el profesional.

    El PF también tiene que definir qué tipo de ejercicios les pide a los jugadores en el período de asueto. “Pueden pedir aeróbico, anaeróbico, pesas o un mix. Cada PF pide que los jugadores entrenen algo diferente porque solo ellos saben el momento de cargas en esta etapa del mes y del año”, puntualiza el colaborador más cercano de Mirko Jozic en la mítica escuadra que en 1991 logró el título de la Copa Libertadores de América.

    Más sobre:Colo ColoLa Tercera PMLa UUniversidad de ChileUniversidad CatólicaLa UCFútbolFútbol NacionalLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump y Xi reunirán en la Casa Blanca a líderes de IA en medio del debate por regular su desarrollo

    Fiscalía ECOH investiga homicidio de adolescente de 16 años y ataque a su hermano en La Pintana

    La nueva etapa de Rappi en Chile: elevar las ventas, expandirse en regiones y apuntar a viudos de Cornershop

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados

    Casi US$100 millones por año: el gasto de los chilenos para adelgazar y el boom de Ozempic

    Jaime Szigethi, de McKinsey: “Si no estás haciendo nada a escala (con IA) en los próximos dos años, probablemente estás lento”

    Lo más leído

    1.
    Con dos águilas: Joaquín Niemann remonta en una gran ronda y se mete en la pelea por el titulo del BMW PGA Championship

    Con dos águilas: Joaquín Niemann remonta en una gran ronda y se mete en la pelea por el titulo del BMW PGA Championship

    2.
    Las figuras y los millones que Real Madrid pondrá en la cancha para vencer a Wanderers en la Copa Intercontinental Sub-20

    Las figuras y los millones que Real Madrid pondrá en la cancha para vencer a Wanderers en la Copa Intercontinental Sub-20

    3.
    En vivo: Santiago Wanderers busca la Intercontinental Sub 20 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid

    En vivo: Santiago Wanderers busca la Intercontinental Sub 20 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid

    4.
    Copa Davis: la tensión de la delegación española en el Estadio Nacional luego del temblor ocurrido en Chile

    Copa Davis: la tensión de la delegación española en el Estadio Nacional luego del temblor ocurrido en Chile

    5.
    Una “ayuda” de Mourinho, invitación a Zamorano y recepción del embajador: Wanderers busca hacer historia ante Real Madrid

    Una “ayuda” de Mourinho, invitación a Zamorano y recepción del embajador: Wanderers busca hacer historia ante Real Madrid

    6.
    La Roja Sub 20 se derrumba ante Perú y complica su paso a las semifinales de los Juegos Odesur

    La Roja Sub 20 se derrumba ante Perú y complica su paso a las semifinales de los Juegos Odesur

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la Copa Davis en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la Copa Davis en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 19 de septiembre: toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este sábado 19 de septiembre: toda la red disponible

    Temblor hoy, sábado 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la Copa Davis en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la Copa Davis en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 19 de septiembre: toda la red disponible

    Fiscalía ECOH investiga homicidio de adolescente de 16 años y ataque a su hermano en La Pintana

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados
    Negocios

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados

    La nueva etapa de Rappi en Chile: elevar las ventas, expandirse en regiones y apuntar a viudos de Cornershop

    Casi US$100 millones por año: el gasto de los chilenos para adelgazar y el boom de Ozempic

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación
    Tendencias

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h

    La advertencia del nuevo técnico de Portugal a Cristiano Ronaldo tras convocarlo a la selección
    El Deportivo

    La advertencia del nuevo técnico de Portugal a Cristiano Ronaldo tras convocarlo a la selección

    El Messi de 15 años viaja a España: Barcelona golpea al Real Madrid y negocia fichaje de joya rebelde de Manchester United

    Zinedine Zidane golpea de entrada en su primera nómina y deja fuera a 11 mundialistas de Norteamérica

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2
    Tecnología

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes
    Cultura y entretención

    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes

    Tom Hardy: “Me estoy haciendo mayor, pero sigo siendo la misma persona”

    Famesick: Lena Dunham destapa la cara B de Hollywood y el costo del éxito

    El apocalipsis de la IA: Expertos debaten cómo la tecnología podría rebelarse contra los humanos
    Mundo

    El apocalipsis de la IA: Expertos debaten cómo la tecnología podría rebelarse contra los humanos

    Cómo Suecia logró disminuir los tiroteos en medio de crisis de violencia por bandas criminales

    Cuba sufre su octavo apagón masivo del año: se reportaron cortes de telefonía celular e internet

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18
    Paula

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero