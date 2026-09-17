Peso límite, antropometría y más: cómo Colo Colo, la U y la UC mantienen a raya a sus futbolistas en las Fiestas Patrias

El rito comienza a vivirse. Literalmente, se respira otro aire, el que sale de las parrillas. Las calles se llenan de música y una que otra rima improvisada en forma de paya. Los parlantes, como casi nunca, hacen resonar la música típica de Chile. Las Fiestas Patrias funcionan como una pausa en un año ajetreado. Como el último impulso para afrontar la recta final del calendario.

El fútbol vive esa realidad a medias. Este fin de semana, no hará balompié profesional en el país. La explicación está vinculada. La destinación de los efectivos de Carabineros a la custodia de las celebraciones impide una adecuada custodia de los partidos. La actividad se retomará el martes, con los octavos de final de la Copa Chile.

Mucho más que volver en el peso: las pautas de trabajo con las que Colo Colo, la U y la UC pasarán las Fiestas Patrias

Los jugadores se plegarán al ambiente festivo, aunque con las restricciones propias de su condición de deportistas de alto rendimiento. En Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, los tres primeros de la tabla en el torneo de Primera División, recibieron instrucciones claras respecto de cómo afrontar el receso y, sobre todo, las tentaciones culinarias que pone enfrente la celebración.

En la práctica, Fernando Ortiz, Fernando Gago y Daniel Garnero establecieron detalladamente las indicaciones para que los futbolistas puedan compatibilizar ambos intereses. El Cacique, por ejemplo, programó descanso entre el miércoles 16 y el sábado 19. El retorno a los entrenamientos está previsto para el domingo 20, dos días antes del encuentro ante Audax Italiano, por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile, en el Estadio Nacional.

El entrenador del líder de la Liga de Primera dejó claras las condiciones que tendrán que cumplir sus dirigidos. “El que coma de más tiene que saber que el día que regresemos tiene que pesar de una manera como se fue. Los tengo ahí en fila”, sostuvo después del empate ante Deportes Concepción. El Tano establece una exigencia mayor que la tolerancia que se aplicaba habitualmente: entre 500 gramos y un kilo en la sesión inmediatamente posterior al descanso.

Gary Medel y Daniel Garnero, en una práctica de la UC (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

En la U, Gago y su cuerpo técnico también mandaron a sus jugadores con pautas personalizadas. Sin embargo, el parámetro de medición al regreso será distinto. “No es que no puedan subir más de un kilo. Tienen que cumplir parámetros antropométricos. Y eso es independiente de que estén de vacaciones o no”, explican en el CDA.

El retorno a los entrenamientos está previsto para el viernes 18. El fin de semana se entrenará con normalidad pensando en el cotejo frente a Everton, por la Copa Chile.

Para Fernando Gago el físico de los futbolistas siempre ha sido un tema fundamental. Lo ha dejado en claro en varias oportunidades. “Es tratar de tener al jugador en máxima condiciones físicas y psicológicas. Entiendo que es una profesión, que el jugador tiene que dejar el máximo en cada entrenamiento y partido, jugamos con el cuerpo y es lo principal”, detalló. Por lo mismo, algunos futbolistas han manifestado su disconformidad por la obsesión del argentino por las mediciones diarias.

Mientras, la UC comenzó su descanso después de la victoria sabatina ante Palestino. El retorno estaba previsto para este jueves, en turno matinal. El fin de semana patrio se trabajará con los parámetros habituales. Los cruzados se miden ante Unión La Calera durante los próximos días, por la Copa Chile.

¿De qué se trata la pauta?

Las pautas de trabajo que se llevan los futbolistas dependen de varios factores. En general, se trata de que aprovechen las condiciones con las que cuentan para mantener la forma. “Se consideran pautas alimenticia, trabajos en gimnasios o en parques. Y multas por llegar con varios kilos de más”, explica Marcelo Oyarzún, quien tuvo a su cargo la preparación física de Colo Colo en 1991 y actualmente es el CEO de NOA Vespucci, un centro de atención integral que considera distintas áreas relacionadas con ese ámbito y el bienestar general.

Las pautas consideraciones específicas. “En general, se consignan las calorías que tienen los alimentos que se consumen durante las fiestas”, explica Oyarzún. El objetivo es que el futbolista cuente con la información suficiente para no exceder la ingesta permitida.

También se contempla qué deben hacer los futbolistas. “En general, se trata de un entrenamiento diario. Cada preparador físico decide las cargas, que están relacionadas con el mes de competencia. Y, después, están claras las consecuencias que tendría no regresar en buenas condiciones”, añade el profesional.

El PF también tiene que definir qué tipo de ejercicios les pide a los jugadores en el período de asueto. “Pueden pedir aeróbico, anaeróbico, pesas o un mix. Cada PF pide que los jugadores entrenen algo diferente porque solo ellos saben el momento de cargas en esta etapa del mes y del año”, puntualiza el colaborador más cercano de Mirko Jozic en la mítica escuadra que en 1991 logró el título de la Copa Libertadores de América.