Gago y el plantel de la U revelan la clave del triunfo ante La Serena: “Marcelo Díaz nos dio mucho fútbol”

La U no se baja de la pelea por el cupo de Chile 2. Tras el triunfo de la UC en la noche sabatina ante Palestino, los azules tenían la presión de responder en su visita a Deportes La Serena. Y bajo el sol de La Portada, el Romántico Viajero no falló. Con goles de Agustín Arce, Fabián Hormazábal e Igor Lichnovsky, golearon por 3-0 a los papayeros e igualaron la línea de puntos de los cruzados. Ambos son escoltas de Colo Colo.

Por ello, en conferencia de prensa, Fernando Gago destacó la importancia del resultado y, principalmente, el cambio en el funcionamiento del equipo en el complemento con el ingreso de Carepato. “En el primer tiempo estuvimos un poco apresurados en el último pase y en la fase de construcción donde nosotros sabíamos que el rival iba a presionar. Tuvimos dos o tres acciones para finalizar y no lo hicimos. En el segundo tiempo, jugamos el partido como lo habíamos planificado, sabiendo donde teníamos que encontrar los espacios para sacar la ventaja de la presión de ellos. El equipo lo entendió, sobre todo cuando tuvimos que jugar abajo y buscar transiciones. Con Marcelo (Díaz) creíamos que el partido era para él, para tener ese último pase”, dijo.

En esa línea, ‘Pintita’ abordó el movimiento táctico que le permitió destrabar el encuentro. Cabe remarcar que salió a la cancha sin un lateral izquierdo nominal (por la suspensión de Marcelo Morales) y a Maximiliano Guerrero lo cambió de perfil. “Con Nico (Fernández) creíamos que íbamos a tener la facilidad de cambiar a una línea de tres y una línea de cuatro constantemente, y de tener la profundidad y la amplitud de Maxi (Guerrero) para jugarle mano a mano al carrilero que iba a jugar por ahí”, aseguró.

El plantel de la U celebra la goleada en La Portada HERNAN CONTRERAS

Más elogios

Desde la vereda de los futbolistas, Matías Zaldivia ordenó el fondo y cumplió con una destacable actuación. El zaguero fue uno de los responsables en mantener el cero en los momentos de asedio de los granates. A raíz de esto, el defensor central también remarcó la importancia del triunfo que los vuelve a poner a la par de la UC y, de paso, elevó la figura de Díaz. “Era importante ganar, sabíamos que Católica lo había hecho ayer y no les queríamos perder pisada. Muy contento por el partido, porque hicimos un primer tiempo flojo y la entrada de Marcelo (Díaz) nos dio mucho fútbol. Para que hablar de las condiciones del Chelo, el primer pase que tiene, fue clave para la circulación. Está pasando un momento personal difícil, así que esta victoria es para él y toda su familia”, señaló.

El argentino-chileno también repitió los elogios para otro valor importante del equipo. “Y después con Agus (Arce), estamos muy contentos porque está haciendo un gran campeonato. Tiene que seguir mejorando, pero lo está haciendo todas las semanas. Es un pibe bárbaro”, sentenció.