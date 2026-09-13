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    Papa León recuerda a las víctimas del atentado a las Torres Gemelas

    El primer Pontífice estadounidense de la historia recordó a las 2.977 personas que perdieron la vida y llamó a renovar el compromiso con la paz. Sus palabras se producen después de numerosas ceremonias y actos conmemorativos realizados en Estados Unidos.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Papa León recuerda a las víctimas del atentado a las Torres Gemelas. En la imagen, el Papa León, en su tradicional oración del Angelus.

    El Papa León recordó a las víctimas de aquella mañana de 2001 y realizó un llamado a orar por la paz, en medio de las conmemoraciones desarrolladas durante los últimos días en Estados Unidos.

    Las ceremonias han recordado a las 2.977 personas que perdieron la vida, con un acto principal realizado en el monumento a la Zona Cero de Nueva York, construido en el lugar donde se encontraban las Torres Gemelas.

    “En un momento en que el conflicto y la violencia afligen a tantos de nuestros hermanos y hermanas, invito a todos a orar para que el Señor conceda al mundo el don de la paz”, señaló el Pontífice.

    Papa León recuerda a las víctimas del atentado a las Torres Gemelas. En la imagen, el atentado a las Torres Gemelas.

    Un llamado a renovar el compromiso con la paz

    El Papa también vinculó el recuerdo del trágico suceso ocurrido hace 25 años con un llamado a mantener el compromiso con la paz.

    “El recuerdo del trágico suceso de hace veinticinco años nos impulsa a renovar nuestro compromiso con la paz, ante todo mediante la oración, que encomendamos a la intercesión de la Virgen María”, sostuvo.

    Finalmente, León saludó a una multitud de aproximadamente 15.000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro, donde ondeaban pancartas y banderas de distintos países.

    Algunos de los asistentes también enviaron mensajes de buenos deseos al Pontífice, quien celebrará su 71 cumpleaños este lunes 14 de septiembre.

    Papa León recuerda a las víctimas del atentado a las Torres Gemelas Jesús Hellín/Europa Press/Pool / Europa Press
    Más sobre:Papa Leon XIVVaticanoSanta SedeIglesiaTorres GemelasEstados UnidosAtentado

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