Papa León recuerda a las víctimas del atentado a las Torres Gemelas. En la imagen, el Papa León, en su tradicional oración del Angelus.

El Papa León recordó a las víctimas de aquella mañana de 2001 y realizó un llamado a orar por la paz, en medio de las conmemoraciones desarrolladas durante los últimos días en Estados Unidos.

Las ceremonias han recordado a las 2.977 personas que perdieron la vida, con un acto principal realizado en el monumento a la Zona Cero de Nueva York, construido en el lugar donde se encontraban las Torres Gemelas.

“En un momento en que el conflicto y la violencia afligen a tantos de nuestros hermanos y hermanas, invito a todos a orar para que el Señor conceda al mundo el don de la paz”, señaló el Pontífice.

Papa León recuerda a las víctimas del atentado a las Torres Gemelas. En la imagen, el atentado a las Torres Gemelas.

Un llamado a renovar el compromiso con la paz

El Papa también vinculó el recuerdo del trágico suceso ocurrido hace 25 años con un llamado a mantener el compromiso con la paz.

“El recuerdo del trágico suceso de hace veinticinco años nos impulsa a renovar nuestro compromiso con la paz, ante todo mediante la oración, que encomendamos a la intercesión de la Virgen María”, sostuvo.

Finalmente, León saludó a una multitud de aproximadamente 15.000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro, donde ondeaban pancartas y banderas de distintos países.

Algunos de los asistentes también enviaron mensajes de buenos deseos al Pontífice, quien celebrará su 71 cumpleaños este lunes 14 de septiembre.