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    Dron ruso impacta contra tren ucraniano: ataque ocurrió tras el paso de altos funcionarios europeos por la zona

    En otro tren que circuló por la zona previamente iban ex autoridades como Boris Johnson, Carld Bildt, David Petraeus y otras autoridades de seguridad europea.

    Por 
    Sebastián Yeza
    Dron ruso impacta contra tren ucraniano: ataque ocurrió tras el paso de altos funcionarios europeos por la zona

    Un dron ruso impactó contra un tren cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia, durante la tarde de este domingo. El hecho ocurrió poco después que altos funcionarios de seguridad y ex autoridades europeas se trasladaran por la zona en otro ferrocarril.

    De acuerdo a lo reportado por medios europeos, no se registraron víctimas por el impacto de los drones contra la locomotora del tren a dos kilómetros de la frontera polaca, en Yahodyn, ya que los 206 pasajeros alcanzaron a ser evacuados.

    No obstante, la agencia de ferrocarriles ucranianos reportó que un tren que transportaba al ex primer ministro británico, Boris Johnson; al ex primer ministro de Suecia, Carl Bildt; al exdirector de la CIA, David Petraeus; y otras altas autoridades de seguridad europea, pudo haber sido objetivo del ataque.

    Esto porque el mencionado tren había circulado por la zona en que el tren que sí resultó impactado por los drones rusos. El incidente se dio en medio de los reconocimientos de parte de Rusia de haber concretado una ofensiva contra “infraestructura ferroviaria” al oeste de Ucrania. Sin embargo, la compañía ferroviaria ucraniana Ukrzaliznytsia reportó que “muy posiblemente, el objetivo de este dron podría haber sido el tren diplomático”.

    “El terror de Putin llamando directamente a las puertas de la UE y la OTAN”, acusó respecto al ataque el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha.

    En diálogo con BBC, el ex primer ministro sueco Carl Bildt comentó que a los pasajeros del tren que abordó se les había pedido prepararse para una posible evacuación antes de que se les permitiera continuar el viaje.

    “En el tren en el que viajaba, recibimos la orden de preparar la evacuación después de que se detuviera. Pero después de unos minutos nos informaron que la vía estaba despejada y que podíamos continuar”, comentó al citado medio.

    Por su parte, el ex primer ministro Boris Johnson acusó en X que “no sé qué lógica retorcida llevó a Putin a volar un locomotora ucraniana estacionaria en la frontera polaca esta mañana. Lo que sí podemos decir con certeza es que este es el tipo de ataque aleatorio e insensato que los ucranianos están soportando todos los días, incluso en ferrocarriles civiles”.

    “Hasta ahora, Putin ha sido responsable de la muerte de 1.700 empleados de Ukrzaliznytsia, los Ferrocarriles Ucranianos. Ellos y sus pasajeros diarios son absolutamente heroicos”, cuestionó.

    En esa línea, sumó: “Los ucranianos van a ganar; eso quedó claro de los últimos tres días en su maravilloso país. Pero acabaremos con esta terrible guerra mucho más rápido si todos nos ponemos serios y les damos lo que necesitan y merecen”.

    Cabe señalar que el tren en el que se movilizaban Johson, Bild, Petraeus y compañía logró llegar sin inconvenientes a la estación fronteriza polaca de Dorohusk.

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