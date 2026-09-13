SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Líder del Congreso de EE.UU. rechaza frenar la IA y pide reunión con la industria: “China nos va a sobrepasar”

    El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU. sostuvo que el desarrollo de la inteligencia artificial debe regularse sin frenar la innovación, y advirtió que una pausa podría favorecer a China.

    Por 
    Felipe Rivera
    Líder del Congreso de EE.UU. rechaza frenar la IA y pide reunión con la industria: “China nos va a sobrepasar”

    El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, rechazó impulsar una suspensión en el desarrollo de la inteligencia artificial y pidió reunirse con líderes del sector para abordar los riesgos asociados a esta tecnología y su impacto en la seguridad nacional.

    La postura del dirigente republicano se conoce luego de que ejecutivos como Dario Amodei, de Anthropic; Sam Altman, de OpenAI; y Elon Musk, de xAI, plantearan la necesidad de reducir el ritmo de desarrollo de la IA ante sus potenciales riesgos.

    Si quieren desacelerar eso, me parece bien. Pero, al mismo tiempo, también tenemos que resistirnos a que el Congreso intervenga e imponga una especie de moratoria de emergencia. Tiene que hacerse de manera correcta, segura y sensata”, señaló Johnson en una entrevista con CNN.

    Líder del Congreso de EE.UU. rechaza frenar la IA y pide reunión con la industria: “China nos va a sobrepasar” Elizabeth Frantz

    El presidente de la Cámara Baja adelantó que una reunión con representantes de la industria podría realizarse este lunes o martes, aunque descartó por ahora avanzar en una legislación que suspenda el desarrollo de la IA.

    Johnson argumentó que la discusión no solo debe considerar la seguridad de los modelos, sino también la capacidad de Estados Unidos para mantener su liderazgo tecnológico frente a China.

    No podemos imponer una moratoria a esto porque China nos va a sobrepasar. Y ese es el reto. Es el equilibrio entre la seguridad nacional y la seguridad inmediata de garantizar que los modelos sean seguros”, afirmó.

    El dirigente republicano insistió en que una eventual regulación debe evitar que el desarrollo de estas tecnologías quede fuera de control, pero sin impedir la innovación estadounidense.

    Tenemos que asegurarnos de no perder nuestra ventaja en la competencia global sobre esto con China, porque eso representaría una amenaza a la seguridad nacional”, sostuvo en otra entrevista con NBC.

    Las advertencias de la industria

    Las declaraciones de Johnson se producen luego de que Dario Amodei, fundador de Anthropic, publicara un ensayo en el que pidió avanzar a “un ritmo más lento” en el desarrollo de la inteligencia artificial frente a los riesgos que podrían derivarse de modelos cada vez más avanzados.

    Entre las amenazas mencionadas por Amodei se encuentran el eventual uso de la IA para ciberataques y bioterrorismo, una posible pérdida de control sobre los sistemas y los efectos que estas tecnologías podrían tener sobre la economía.

    A esas advertencias también se sumaron Altman y Musk, en medio de un debate que ahora comienza a trasladarse al Congreso estadounidense.

    Pese a rechazar una paralización del desarrollo, Johnson afirmó estar a favor de una “regulación significativa” que permita controlar los riesgos de la inteligencia artificial, pero sin “asfixiar la innovación estadounidense”.

    Lee también:

    Más sobre:inteligencia artificialEstados UnidosChinaAnthropicOpenAIxAIMundoInternacionalCongreso de Estados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alvarado y solicitudes de indultos: “Hasta el momento no hay definiciones ni decisiones finales”

    Artista mapuche Seba Calfuqueo tendrá su primera exposición individual en Europa

    Investigan posible tráfico de cátodos de cobre: qué se sabe de la camioneta que explotó en la frontera con Perú

    Rosanna Costa: “Si bien se anticipa que la economía retomará impulso hacia 2027, no puede descartarse que su debilidad sea más persistente”

    Por qué Dario Amodei, el CEO de Anthropic, quiere que la IA vaya más lento y cuáles son sus propuestas

    Ana Botín: “Las cosas importantes Chile las tiene: las instituciones, las materias primas, la voluntad, la clase empresarial”

    Lo más leído

    1.
    Nicolas Spohn, experto alemán y el auge de AfD: “No es que la gente sea más de derecha. Simplemente están más frustrados”

    Nicolas Spohn, experto alemán y el auge de AfD: “No es que la gente sea más de derecha. Simplemente están más frustrados”

    2.
    Perú elimina reservas previas para visitar Machu Picchu tras detectar alto número de anulaciones

    Perú elimina reservas previas para visitar Machu Picchu tras detectar alto número de anulaciones

    3.
    Reino Unido reforzará capacidad aérea en Malvinas en medio de nuevas tensiones con Argentina por soberanía

    Reino Unido reforzará capacidad aérea en Malvinas en medio de nuevas tensiones con Argentina por soberanía

    4.
    Irán descarta reabrir el estrecho de Ormuz pese al acuerdo con Omán y condiciona el paso a compromisos de EE.UU.

    Irán descarta reabrir el estrecho de Ormuz pese al acuerdo con Omán y condiciona el paso a compromisos de EE.UU.

    5.
    Escocia, Gales e Irlanda del Norte se unen para reclamar su derecho a la autodeterminación y un futuro en la UE

    Escocia, Gales e Irlanda del Norte se unen para reclamar su derecho a la autodeterminación y un futuro en la UE

    6.
    Sondeos en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro, cabeza a cabeza de cara a la segunda vuelta presidencial

    Sondeos en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro, cabeza a cabeza de cara a la segunda vuelta presidencial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Servicios

    Peaje a luca por Fiestas Patrias: revisa los horarios y rutas con la medida que comienza el jueves

    Peaje a luca por Fiestas Patrias: revisa los horarios y rutas con la medida que comienza el jueves

    Así funcionará el comercio durante la semana de Fiestas Patrias

    Así funcionará el comercio durante la semana de Fiestas Patrias

    Rating del domingo 13 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 13 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Investigan posible tráfico de cátodos de cobre: qué se sabe de la camioneta que explotó en la frontera con Perú
    Chile

    Investigan posible tráfico de cátodos de cobre: qué se sabe de la camioneta que explotó en la frontera con Perú

    Peaje a luca por Fiestas Patrias: revisa los horarios y rutas con la medida que comienza el jueves

    La Segpres se refuerza tras los últimos tropiezos legislativos: Sebastián Sotelo se suma al equipo de García Ruminot

    Rosanna Costa: “Si bien se anticipa que la economía retomará impulso hacia 2027, no puede descartarse que su debilidad sea más persistente”
    Negocios

    Rosanna Costa: “Si bien se anticipa que la economía retomará impulso hacia 2027, no puede descartarse que su debilidad sea más persistente”

    Por qué Dario Amodei, el CEO de Anthropic, quiere que la IA vaya más lento y cuáles son sus propuestas

    Ana Botín: “Las cosas importantes Chile las tiene: las instituciones, las materias primas, la voluntad, la clase empresarial”

    Con Stephanie Vaquer haciendo historia: la noche que coronó el vínculo entre Chile y la WWE
    Tendencias

    Con Stephanie Vaquer haciendo historia: la noche que coronó el vínculo entre Chile y la WWE

    Aumenta la probabilidad de lluvia en Santiago para las Fiestas Patrias: este día podrían caer precipitaciones

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini visita a un necesitado Villarreal por LaLiga
    El Deportivo

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini visita a un necesitado Villarreal por LaLiga

    “Que la gente crea, porque tiene con qué creer”: Ecuador da inicio a la era de Marcelo Gallardo

    El Colorado vibró con la adrenalina y velocidad del Volcom Avalanche 2026

    Review del Huawei Watch GT 7 Pro: diseño de titanio y batería para varios días
    Tecnología

    Review del Huawei Watch GT 7 Pro: diseño de titanio y batería para varios días

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026

    Artista mapuche Seba Calfuqueo tendrá su primera exposición individual en Europa
    Cultura y entretención

    Artista mapuche Seba Calfuqueo tendrá su primera exposición individual en Europa

    Cómo John Malkovich se posiciona como favorito a los Oscar por película filmada en Chile

    PJ Morton, tecladista de Maroon 5: “No compiten mi carrera en solitario con mi vida en el grupo”

    AfD alcanza el 30% de intención de voto en Alemania, con 10 puntos de ventaja sobre la CDU/CSU
    Mundo

    AfD alcanza el 30% de intención de voto en Alemania, con 10 puntos de ventaja sobre la CDU/CSU

    Sondeos en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro, cabeza a cabeza de cara a la segunda vuelta presidencial

    Nicolas Spohn, experto alemán y el auge de AfD: “No es que la gente sea más de derecha. Simplemente están más frustrados”

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”