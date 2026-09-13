Líder del Congreso de EE.UU. rechaza frenar la IA y pide reunión con la industria: “China nos va a sobrepasar”

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, rechazó impulsar una suspensión en el desarrollo de la inteligencia artificial y pidió reunirse con líderes del sector para abordar los riesgos asociados a esta tecnología y su impacto en la seguridad nacional.

La postura del dirigente republicano se conoce luego de que ejecutivos como Dario Amodei, de Anthropic; Sam Altman, de OpenAI; y Elon Musk, de xAI, plantearan la necesidad de reducir el ritmo de desarrollo de la IA ante sus potenciales riesgos.

“Si quieren desacelerar eso, me parece bien. Pero, al mismo tiempo, también tenemos que resistirnos a que el Congreso intervenga e imponga una especie de moratoria de emergencia. Tiene que hacerse de manera correcta, segura y sensata”, señaló Johnson en una entrevista con CNN.

Líder del Congreso de EE.UU. rechaza frenar la IA y pide reunión con la industria: “China nos va a sobrepasar” Elizabeth Frantz

El presidente de la Cámara Baja adelantó que una reunión con representantes de la industria podría realizarse este lunes o martes, aunque descartó por ahora avanzar en una legislación que suspenda el desarrollo de la IA.

Johnson argumentó que la discusión no solo debe considerar la seguridad de los modelos, sino también la capacidad de Estados Unidos para mantener su liderazgo tecnológico frente a China.

“No podemos imponer una moratoria a esto porque China nos va a sobrepasar. Y ese es el reto. Es el equilibrio entre la seguridad nacional y la seguridad inmediata de garantizar que los modelos sean seguros”, afirmó.

El dirigente republicano insistió en que una eventual regulación debe evitar que el desarrollo de estas tecnologías quede fuera de control, pero sin impedir la innovación estadounidense.

“Tenemos que asegurarnos de no perder nuestra ventaja en la competencia global sobre esto con China, porque eso representaría una amenaza a la seguridad nacional”, sostuvo en otra entrevista con NBC.

Las advertencias de la industria

Las declaraciones de Johnson se producen luego de que Dario Amodei, fundador de Anthropic, publicara un ensayo en el que pidió avanzar a “un ritmo más lento” en el desarrollo de la inteligencia artificial frente a los riesgos que podrían derivarse de modelos cada vez más avanzados.

Entre las amenazas mencionadas por Amodei se encuentran el eventual uso de la IA para ciberataques y bioterrorismo, una posible pérdida de control sobre los sistemas y los efectos que estas tecnologías podrían tener sobre la economía.

A esas advertencias también se sumaron Altman y Musk, en medio de un debate que ahora comienza a trasladarse al Congreso estadounidense.

Pese a rechazar una paralización del desarrollo, Johnson afirmó estar a favor de una “regulación significativa” que permita controlar los riesgos de la inteligencia artificial, pero sin “asfixiar la innovación estadounidense”.