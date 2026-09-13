El elefante blanco del SML: los detalles del nuevo edificio que lleva seis meses inoperativo

“Es simplemente una fachada, pero no está operativo”, fueron las palabras con las que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, describió a La Tercera la situación del nuevo edificio del Servicio Médico Legal (SML), cuya primera etapa fue inaugurada en marzo pasado.

A seis meses de aquella ceremonia, la nueva sede continúa sin entrar plenamente en funcionamiento y el organismo sigue operando principalmente desde su histórica dependencia de Av. La Paz.

“El edificio, luego de su entrega, ha registrado varios problemas en materia de redes, de agua, temas eléctricos, con los residuos. En definitiva, es un edificio que no se puede ocupar”, detalló Rabat.

La situación se suma a una serie de dificultades administrativas que el SML arrastra desde hace años. Frente a este escenario, el titular de Justicia convocó a los equipos de la institución forense con el objetivo de establecer plazos y avanzar en la puesta en marcha del recinto.

“Estamos trabajando fuerte para poder tener lo antes posible operativo ese edificio”, afirmó.

Personas conocedoras de las fallas señalaron a este medio que los principales problemas se habrían detectado durante las pruebas de funcionamiento realizadas tras la entrega del inmueble. En esa etapa se habrían registrado cientos de desperfectos, lo que hasta ahora ha impedido utilizar las instalaciones a su máxima capacidad.

La nueva sede, cuya primera etapa fue inaugurada el pasado marzo, está ubicada en Avenida Isabel Riquelme 1699, en Pedro Aguirre Cerda, en el denominado “Barrio Judicial”, a un costado del Centro de Justicia, la cárcel de Alta Seguridad, la ex Penitenciaría y la cárcel Santiago 1.

La infraestructura contempla más de 24 mil m², destinados a reunir las distintas áreas del SML que antes funcionaban en distintas sedes: Tanatología, Clínica, Salud Mental, Laboratorios, el Codis y también el área administrativa.

En concreto, se trata de un moderno edificio que fue presentado como un inmueble de calidad, con alta seguridad y tecnología de última generación, el que estaría compuesto por seis edificios unidos entre sí, cinco de cuatro pisos y uno de cinco.

Asimismo, las nuevas instalaciones, que albergarían a cerca de 650 funcionarios, contaría con oficinas y laboratorios para las distintas pericias forenses solicitadas en la región y también del resto del país. Además, los modernos laboratorios permitirían desarrollar exámenes de ADN, autopsias, alcoholemias y pruebas toxicológicas, entre otros.

En ese sentido, el Ministerio de Justicia precisó durante la inauguración de la primera etapa que la inversión total alcanzó los $86 mil millones, financiado con fondos sectoriales de la cartera de Justicia.

Pese a la magnitud de la inversión y a la inauguración realizada en marzo, las fallas detectadas mantienen pendiente la plena puesta en marcha de una infraestructura que buscaba modernizar y centralizar las operaciones del Servicio Médico Legal.