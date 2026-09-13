Ataque a balazos desde vehículo deja un muerto y un herido en Quintero: PDI busca a los autores

Un joven de 20 años murió y otro de 22 resultó herido luego de ser atacados a balazos mientras se desplazaban en un vehículo por la Ruta F, en el sector de Loncura, comuna de Quintero.

La Brigada de Homicidios (BH) de Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI) concurrió durante la noche hasta el Hospital Adriana Cauciño, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística y un médico criminalista, luego de ser requerida por el Ministerio Público.

En el recinto se estableció que la víctima fatal, de nacionalidad chilena, falleció producto de un impacto de proyectil balístico en la zona anterior del tórax. El segundo afectado, también chileno, recibió un disparo en una de sus extremidades inferiores y se encuentra fuera de riesgo vital.

Ataque a balazos desde vehículo deja un muerto y un herido en Quintero: PDI busca a los autores

“Ambas víctimas se trasladaban a bordo de un vehículo por la Ruta F, sector de Loncura, comuna de Quintero, instante en que son abordados por sujetos desconocidos, quienes se trasladan en otro vehículo, los que efectúan una cantidad indeterminada de disparos, para luego huir en dirección desconocida”, explicó Alexis Madrid, comisario de la BH Valparaíso.

Hasta ahora no se ha informado cuántas personas participaron en el ataque ni la cantidad exacta de disparos efectuados.

PDI busca identificar a los responsables

Personal de la Brigada de Homicidios trabaja en coordinación con el equipo de Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía de Valparaíso para reconstruir la dinámica del ataque e identificar a quienes participaron.

El comisario Madrid señaló que los equipos policiales “se encuentran desarrollando diligencias investigativas para establecer la dinámica de los hechos y la identidad de los autores del delito”.